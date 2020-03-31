خالد سرحان لـ"الفجر الفني" في ذكرى وفاة عبد الحليم حافظ: هذه أغنيتي المفضلة للعندليب

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 01:31 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

أعرب الفنان خالد سرحان، عن حبه الشديد للمطرب الأسمر عبد الحليم حافظ، الذي رحل عن عالمنا في يوم 30 مارس عام 1977، واستطاع خلال مشواره الفني، أن يكون شعبية كبيرة من خلال أغانيه وأفلامه المميزة.

وقال خالد سرحان، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، إنه يحب العديد من الأغاني للعندليب ولكن أقربهم إلى قلبه أغنية "زي الهوى".

يشار إلى أن عبد الحليم حافظ لقب بـ"العندليب الأسمر"، عام 1955، بعد نجاحه الكبير في فيلم "لحن الوفاء"، وقدم حوالي مايقارب من 241 أغنية، وأعاد غناء 10 أغاني لفنانين آخرين منهم فايزة أحمد، أم كلثوم، نجاة الصغيرة، وديع الصافي.

جدير بالذكر أن خالد سرحان يخوض السباق الرمضاني القادم بمسلسل "دهب عيرة"، الذي تدور أحداثه إطار اجتماعي كوميدي، حيث يناقش المشاكل والأزمات التي تواجهها إحدى الأسر المصرية؛ والمسلسل من تأليف أحمد عادل سلطان، ويشارك في البطولة كل من جومانة مراد وخالد سرحان وحلا شيحا وفرح الزاهد وهنا مهني وخالد أنور ومحمد رياض وعدد كبير من الفنانين.


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