وفاة فنان شهير بسبب فيروس "كورونا"













توفي الفنان الياباني كين شيمورا، عن عمر يناهز ٧٠ عامًا نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد كورونا (كوفيد 19)، المنتشر في العالم.وكانت أعلنت "جاست جيرد" عن وفاة الكوميدي الياباني الشهير كين، بعد مضاعفات فيروس "كورونا"، حيث انه يأثر بشكل كبير عند كبار السن، الذي ليس لديها مناعة قوية.وشهدت اليابان حالة من الحزن على رحيل الفنان كين شيمورا، حيث انه يعتبر من أشهر فنانين الكوميديا في اليابان وقدم العديد من الأعمال السينمائية التي حققت نجاح كبير وأعلى إيرادات في السينما ب اليابان.كين شيمورا، لم يكن فنان يتوفى في العالم بسبب فيروس كورونا، حيث أن هناك عدة فنانين من ضمنهم النجم الأمريكي العالمى مارك بلوم، عن عمر يناهز الـ ٦٩.