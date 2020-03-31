عادل حمودة: العالم يعيش أكبر عملية حجر صحي

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 01:51 ص
الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
أمنية فوزي
قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن الاتحاد الأوروبي تأثر بشكل كبير بسبب فيروس كورونا.

وأضاف "حمودة"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أنه لأول مرة يتفق العالم كله على شيء واحد وهو "الجلوس في المنزل".

وتابع رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر: "لأول مرة تتفق جميع القنوات بالعالم كله على شيء، وهو الجلوس في المنزل"، لافتًا إلى أنها أكبر عملية حجر صحي في العالم، حيث يشمل أكثر من 2 مليار مواطن.

يُذكر أن "من مصر" برنامج إخباري وحواري، يبث من السبت إلى الأربعاء، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، والإعلاميية ريهام إبراهيم، ويقدم عدة فقرات متنوعة، ويناقش قضايا المواطنن ومشاكلهم، فضلا عن تناول أهم قضايا مواقع التواصل الاجتماعى ومعالجتها.

وناقش "حمودة" خلال لقائه اليوم مع البرنامج قضية انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا "نحن أمام حرب، وأصعب من الحرب المباشرة لأنه حرب مجهولة".

وأضاف "حمودة"، أنه كان يوجد ما يسمى بـ"انفلات القوى العظمى" قبل فيروس كورونا، مؤكدًا أن النظام الدولي سيتغير بعد فيروس كورونا.

وأوضح رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، أن من يستطيع القضاء على فيروس كورونا، والتخفيف من حدة الآثار الاقتصادية بعده، ومساعدة العالم في القضاء عليه سيتبوأ قمة القوى الجديدة.

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، هلعا واسعا حول العالم، وأصيب به حتى اليوم حوالي 781 ألف مصاب، وقتل نحو 37 ألف شخص.

وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الاثنين، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 196 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 18 حالة بينهم أجنبيان و16 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 150 حالة حتى اليوم، من أصل الـ196 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أن الوزارة سجلت 47 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي اكتشفت وأعلن عنها مسبقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة حالة واحدة لمصرية تبلغ من العمر 44 عامًا من محافظة القاهرة، موضحًا أنها توفت فور وصولها المستشفى.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي سجلت مصر إصابته بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الاثنين، هو 656 حالة من ضمنهم 150 حالة شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و41 حالة وفاة.

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