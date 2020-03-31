فايلر يشرح أسباب موافقته على تدريب الأهلي

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 01:06 ص
فايلر
فايلر
علي نبوي
قال السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن وافق على تدريب النادي الأهلي لأنه ناد كبير وبالنسبة لي لم أتردد في تولي المهمة وأخذت القرار بالموافقة على هذه المهمة
وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"قبل أي شئ لا أخاف من أقدر وأحترم الفرق ولكن أقدر المنافس ولا بد أن أكون على قدر الثقة وأنا لدي جهاز مساعد يساعدني كثيرا".
وأشار :"نادي الزمالك تواصل معي لكن لم تصل المفاوضات للرسمية، وليست بشكل جاد، وكل ما أقوله بأن الزمالك لديه مدرب كبير جدا وأنا سعيد بالتواجد في النادي الأهلي".
وواصل :"تابعت لاعبو الأهلي قبل أن أتولى تدريب الفريق لكي أبدأ البداية بشكل جيد، وأنا أعددت جيدا لعملي قبل بداية المهمة".

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