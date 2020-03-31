محمد التاجي لـ"الفجر الفني": فخور إني من جيل العندليب.. وهذه أقرب أغنية لقلبي

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 01:57 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

أعرب الفنان محمد التاجي، عن حبه الشديد للمطرب الأسمر عبد الحليم حافظ، الذي رحل عن عالمنا في يوم 30 مارس عام 1977، واستطاع أن يكون شعبية كبيرة من خلال أعماله الفنية المميزة، رغم رحيله مبكراً عن الحياة.

وقال محمد التاجي، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، إنه فخور أنه من جيل الراحل عبد الحليم حافظ، ويحب له الكثير من الأغاني.

ولفت إلى أنه عندما كان شابًا تعلم منه الحب، وهناك العديد من الأغاني مقربة إلى قلبه أبرزهم "بلاش عتاب، جبار، عزيز الناس، أي دمعة حزن لا".

يشار إلى أن العندليب قدم على مدار مسيرته الفنية أكثر من مائتي أغنية تعاون من خلالها مع أبرز الملحنين على الساحة الفنية في مصر، من بينهم كمال الطويل ومحمد الموجي وبليغ حمدي ومحمد عبد الوهاب، لفت نجاحه الموسيقي الأنظار إليه وقام ببطولة 16 فيلمًا سينمائيًا، كان أولها (لحن الوفاء) في عام 1955، وآخرها فيلم (أبي فوق الشجرة) في عام 1969، من أبرز أغنياته (قارئة الفنجان، سواح، زي الهوا، جبار".

يذكر أن محمد التاجي يخوض السباق الرمضاني القادم بمسلسل "فلانتينو" الذي تدور أحداثه حول شخصية نور عبدالمجيد، الشهير بفالنتينو، والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته؛ وتقع بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل.

"فلانتينو" بطولة عادل إمام، داليا البحيري، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، هدى المفتي، سليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.


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