بشرى سارة من وزير المالية بشأن الترقيات المؤجلة

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: إن الدولة ألغت الضرائب على رواتب أي مواطن دخله أقل من 2000 جنيه أو أكثر من ذلك بقليل، كما خفضت الضرائب على الطبقات المتوسطة، وهذا الأمر سيكلف مزانية الدولة 4 مليارات جنيه.





وتابع "معيط"، وزير المالية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، أن أي شخص يستحق ترقية سيحصل عليها في 1 يوليو المقبل،، وتم تخصيص لهذا الأمر 1.5 مليار جنيه.





ولفت إلى أن زيادة الأجور هذا العام وصلت لـ35 مليار جنيه، وبذلك يصل باب الاجور لـ335 مليار بزياد تقارب الـ10% عن العام الماضي.





تحول إيجابية نتيجة 196 حالة مصابة بكورونا إلى سلبية



وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الاثنين، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 196 حالة.

خروج 18 مصابا من مستشفى العزل