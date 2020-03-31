عاجل.. مدرب الأهلي يكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك معه
الثلاثاء 31/مارس/2020 - 01:11 ص
علي نبوي
كشف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، تفاصيل مفاوضات مسئولو النادي الأحمر معه قبل تولي المهمة رسميا.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"أول حديث كان مع خالد مرتجي من النادي الأهلي، وتم دراسة العرض وفي النهاية اتفقنا وتوصلنا لنقطة معينة ووقعت للعقد".
وتابع :"فكرنا في بنود التعاقد وبالتالي كان لا بد من أعرف كيف أضع قدمي وفي النهاية اتفقنا وشعرت بأنني قادر على النجاح مع الأهلي".
وواصل :"أقوى تجربة في تاريخي هي أندرلخت البلجيكي قبل التعاقد مع النادي الأهلي، لكني فخور بتدريب الفريق الأحمر".
وأشار :"أتمنى أن التصريح الذي يخرج مني هو الذي تم الأخذ به، فهناك البعض يتحدث عن كلام لا يكون صحيحا".
وأوضح :"عندما توليت المهمة كانت هناك بعض النواقص وأهمها عدم إقامة فترة إعداد لكن كان علي القبول وتم التغلب على هذه النقطة وحققنا نتائج جيدة.