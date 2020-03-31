بـ "المريلة المنزلية".. شريف منير يشجع جمهوره على البقاء في المنزل للوقاية من "كورونا" (فيديو)







وكتب "منير" على هذا الفيديو قائلًا: "بيض بالسطرمة والبصل والفلفل الأخضر الحراق.. خليك في البيت"، وذلك لحث المواطنين على البقاء في المنزل للوقاية من فيروس كورونا المستجد.



وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: "تسلم ايدك يا برنس لا بقا احنا نجيب عيشنا ونيجي نتعشى، الطاسة دي تخصنا ربنا يسلمك من كل شر".

نشر الفنان شريف منير فيديو جديد له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهر "منير" في هذا الفيديو من المطبخ مرتديًا مريلة منزلية، ويقوم بطهي بيض بالبسطرمة مع مزيج من البصل والفلفل.