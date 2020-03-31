فايلر يكشف موقفه من تجديد تعاقده مع الأهلي

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قال السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بأنه لا يهتم كثيرا بالسوشيال ميديا مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لا يمانع من تجديد تعاقده مع النادي.



وأضاف :"لا أهتم بالسوشيال ميديا ولا أحب الأراء العامة ولكني أركز فقط في عملي حتى لا أتأثر".

وتابع :"عندما أشعر بحب وفرحة الجمهور أكون سعيد جدا، لكن في النهاية لا بد أن أهتم بعملي فقط".

وأشار :"لا ألتفت لما يقال في السوشيال ميديا ولكن الأهم هو العمل وما نقدمه في الملعب".

وأوضح :"نعمل في الجهاز الفني كفريق، والجميع يتحمل المسئولية من

وزاد :"من أجل تحقيق النجاح، فالبنسبة لي سامي قمصان مثل أي عضو في الجهاز الفني ولا يوجد فروق يينهم".

وعن تجديد تعاقده مع النادي قال :"لم نتحدث حتى الآن حول تفاصيل تجديد التعاقد لكن هناك نية لذلك، والقرار النهائي تم إرجائه لفترة معينة".

وأضاف :"ليس من المستبعد أن أقوم بتجديد تعاقدي مع النادي الأهلي، والأمور ستكون قريبة".

وتابع :"أنا سعيد حاليا وأنا اهتم حاليا بالوضع الحالي".

وأتم حديثه بالرد حول وجود أي تعديل على جهاز الكرة قال :"ما أريد أن أؤكده أنني سعيد بالجهاز المعاون واعتقد بأنه لن يحدث أي تغيير في الوقت الحالي".

