فايلر يكشف موقفه من تجديد تعاقده مع الأهلي

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 01:16 ص
فايلر
فايلر
علي نبوي
قال السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بأنه لا يهتم كثيرا بالسوشيال ميديا مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لا يمانع من تجديد تعاقده مع النادي.

وأضاف :"لا أهتم بالسوشيال ميديا ولا أحب الأراء العامة ولكني أركز فقط في عملي حتى لا أتأثر".
وتابع :"عندما أشعر بحب وفرحة الجمهور أكون سعيد جدا، لكن في النهاية لا بد أن أهتم بعملي فقط".
وأشار :"لا ألتفت لما يقال في السوشيال ميديا ولكن الأهم هو العمل وما نقدمه في الملعب".
وأوضح :"نعمل في الجهاز الفني كفريق، والجميع يتحمل المسئولية من
وزاد :"من أجل تحقيق النجاح، فالبنسبة لي سامي قمصان مثل أي عضو في الجهاز الفني ولا يوجد فروق يينهم".
وعن تجديد تعاقده مع النادي قال :"لم نتحدث حتى الآن حول تفاصيل تجديد التعاقد لكن هناك نية لذلك، والقرار النهائي تم إرجائه لفترة معينة".
وأضاف :"ليس من المستبعد أن أقوم بتجديد تعاقدي مع النادي الأهلي، والأمور ستكون قريبة".
وتابع :"أنا سعيد حاليا وأنا اهتم حاليا بالوضع الحالي".
وأتم حديثه بالرد حول وجود أي تعديل على جهاز الكرة قال :"ما أريد أن أؤكده أنني سعيد بالجهاز المعاون واعتقد بأنه لن يحدث أي تغيير في الوقت الحالي".

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