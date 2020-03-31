فايلر: لا يوجد أي مشكلة مع عبد الحفيظ

Advertisements



نفى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وجود أي خلاف مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأحمر.



وقال في تصريحات تلفزيونية :"ليس لدي أي مشكلة مع سيد عبد الحفيظ، هناك بعض الإشاعات ومن الممكن أن تقال علي بشكل شخصي لكن ليست صحيحة على الإطلاق".

وتابع :"اتشاور بشكل مستمر مع الجهاز المعاون، وقرار رحيل شريف إكرامي وعدم تجديد عقد حسام عاشور تم بالتشاور مع إدارة الكرة بالنادي".



وزاد :"حسام عاشور صنع شئ كبير للنادي الأهلي وتدعوا للفخر، أنا احترم تاريخه لكن هناك وجهة نظر فنية".

وتابع :"هناك لاعبون يأخذون الثقة حاليا ويحصلون على الفرصة مثل أليو ديانج وعلى الجميع أن يتقبل قرارتي الفنية، فأنا أحكم بها فقط، ولا بد أن نتفق أن هناك لاعبين أفضل منه".

وعن قيد مصطفى شوبير قال :"تم قيده دون النظر إلى والده كما يقال فلا بد أن يتدرب بشكل قوي ومصطفى يؤدي ذلك".

