فايلر: لا يوجد أي مشكلة مع عبد الحفيظ

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 01:21 ص
فايلر وعبدالحفيظ
فايلر وعبدالحفيظ
علي نبوي

نفى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وجود أي خلاف مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأحمر.

وقال في تصريحات تلفزيونية :"ليس لدي أي مشكلة مع سيد عبد الحفيظ، هناك بعض الإشاعات ومن الممكن أن تقال علي بشكل شخصي لكن ليست صحيحة على الإطلاق".
وتابع :"اتشاور بشكل مستمر مع الجهاز المعاون، وقرار رحيل شريف إكرامي وعدم تجديد عقد حسام عاشور تم بالتشاور مع إدارة الكرة بالنادي".

وزاد :"حسام عاشور صنع شئ كبير للنادي الأهلي وتدعوا للفخر، أنا احترم تاريخه لكن هناك وجهة نظر فنية".
وتابع :"هناك لاعبون يأخذون الثقة حاليا ويحصلون على الفرصة مثل أليو ديانج وعلى الجميع أن يتقبل قرارتي الفنية، فأنا أحكم بها فقط، ولا بد أن نتفق أن هناك لاعبين أفضل منه".
وعن قيد مصطفى شوبير قال :"تم قيده دون النظر إلى والده كما يقال فلا بد أن يتدرب بشكل قوي ومصطفى يؤدي ذلك".

أخبار تهمك

حسم الجدل.. هذه درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. "الصحة" تنقل الفنانة إيناس عز الدين لمستشفى العزل بعد إصابتها بـ"كورونا" وعدم قدرتها على التنفس

منذ يوم

الإعلان عن 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا في روسيا

منذ حوالي 14 ساعة

علاء مقلد يشيد بطفرة مرتضي منصور في الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة العالمية": هذا هو الخيار الوحيد لهزيمة كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

الذباب والناموس والأبراص بجواري.. إيناس عز الدين تستغيث بوزيرة الصحة

منذ حوالي 5 ساعات

هل خدعت الصين العالم بفيروس كورونا؟.. عادل حمودة يُجيب

منذ أقل من ساعة

إيناس عزالدين تهاجم وزارة الصحة: حميات امبابة فيها أبراص (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق لوزير النقل على مشادته مع الإبراشي

منذ ساعة و نصف

مفاجأة.. هل توفى شعبان عبد الرحيم بفيروس كورونا قبل اكتشافه بعام؟

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. أول رد من كارتيرون على رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يحدد لاعب مفاجأة لتعويض رمضان صبحي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. توجيهات طارئة من السيسي بمناسبة قرب شهر رمضان

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. "الصحة العالمية" تعلق على أنباء إنهاء عملها بمصر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأزهر يوجه دعوة مهمة لدول العالم

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ارتفاع عدد المصابين بكورونا في مصر

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:16 ص

أول تعليق لوزير النقل على مشادته مع الإبراشي

عاجل.. ارتفاع عدد المصابين بكورونا في مصر

07:51 م

عاجل.. "الصحة العالمية": هذا هو الخيار الوحيد لهزيمة كورونا

05:40 م

حسم الجدل.. هذه درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا

01:12 م

علاء مقلد يشيد بطفرة مرتضي منصور في الزمالك

08:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية