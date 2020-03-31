فايلر: الأهلي ليس بحاجة لحارس مرمى وهذه حقيقة طلب التعاقد مع أحمد الشناوي

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 01:26 ص
علي نبوي
كشف السويسري رينيه فايلرالمدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة حاجة النادي الأحمر للتعاقد مع حارس مرمى في الفترة المقبلة.

وقال فايلر في تصريحات تلفزيونية :"النادي الأهلي ليس في حاجة إلا حراس مرمى، ولا لسنا بحاجة إليهم".

وتابع :"لم أطلب التعاقد مع أحمد الشناوي، ما يتردد هي مجرد إشاعات".
وزاد :"الإشاعات لا تضايقني كما يتردد، ولكني مركز في عملي فقط، ولو أسمع للإشاعات لن أعمل بشكل جيد".
وعن أكثر ما ما أغضبه قال :"أكثر شئ ضايقني هو سلوك اللاعبين عقب مباراة السوبر في الإمارات لا بد أن نحترم القميص الذي نرتديه".
وتابع :"عقب المباراة قمت بتقديم التهنئة لمدرب الزمالك، ولست أدري لماذا حدث كل ذلك والتعبير بغضب كبير بهذا المظهر".
وأتم :"لاعبو صن دوانز ودعوا بطولة إفريقيا على أيدينا وللأسف لم يقوموا بأي أعمال مسيئة وقاموا بتهنئة لاعبو الأهلي".

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