عاجل.. "تويتر" يبدأ في حذف حسابات المرشد الإيراني بأوامر أمريكا

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 01:27 ص
المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي
المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي
الفجر
بدأت إدارة موقع التدوينات القصيرة تويتر، تنفيذ العقوبات الأمريكية بإيقاف حسابات المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، بكل اللغات، على الموقع، بينما تأتي قائمة الحسابات الإخبارية التابعة للحرس الثوري الإيراني، ضمن قائمة العقوبات التي سيتم إيقافها تباعا.

وتسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى محاصرة النظام الإيراني، بالكثير من العقوبات، في محاولة للضغط عليه لكي يتراجع عن تدخلاته في العديد من دول المنطقة.

ويوم الخميس الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية،  فرض عقوبات جديدة على 15 شخصية وخمسة كيانات في إيران ضمن إطار برنامج "مكافحة الإرهاب".
وأوضح منشور عبر موقع الخزانة الأمريكية على الإنترنت، فأن العقوبات الجديدة تتعلق العقوبات بشركات في مجالات الشحن والتجارة والبناء والكيماويات.

وعطلت العقوبات الأمريكية، التي أعيد فرضها على طهران قبل عامين، ربع منصات الحفر النفطية على الأقل لدى إيران.

ونقلت "إذاعة فردا"، التي تبث بالفارسية من التشيك، تقريراً يفيد بتوقف عمل العديد من منصات الحفر النفطي داخل إيران، بما قد يؤثر سلباً على معدل إنتاج النفط الخام لطهران.  

كما تلفت تقارير رسمية صادرة عن وزارة النفط الإيرانية، وأيضاً تقديرات لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إلى أن 80% من الحقول النفطية لدى إيران في النصف الثاني من عمرها، وتواجه تراجعاً بالإنتاج يتراوح بين 8 إلى 12% سنوياً.

ويتعين على إيران حفر آبار جديدة للحقول القديمة وزيادة إنتاج الحقول النفطية الجديدة عن طريق حفر الآبار؛ للحفاظ على مستوى الإنتاج النفطي، حسب ما ذكرت إذاعة "فردا".

في الجولة السابقة من العقوبات قبل عام 2015، على الرغم من إغلاق العديد من آبار النفط وتراجع إنتاج النفط الإيراني، استمرت طهران في الحفر.

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