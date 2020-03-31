عاجل.. ترامب يفتح النار على وسائل الإعلام بسبب "كورونا"





كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال، مساء الاثنين خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول مستجدات فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19": إن "أكثر من مليون شخص أمريكي تم اختبارهم للكشف عن فيروس كورونا".

وحث ترامب، الناس على الاستمرار في اتباع إجراءات التباعد الاجتماعي حتى شهر أبريلالنقبل لمنع الفيروس من الانتشار، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وأضاف: "كل واحد منا لديه دور يلعبه في كسب هذه الحرب. يمكن لكل مواطن وعائلة وعمل أن يصنعوا الفرق في إيقاف الفيروس، هذا هو واجبنا الوطني المشترك. أوقات التحدي قادمة للأيام الثلاثين القادمة".

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إن "30 يوماً حيوية للغاية "، مشيراً إلى رقم الاختبار باعتباره علامة فارقة.





وارتفع عدد الإصابات في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 162835 شخصا، وتوفي 3128 شخصا، بينما تعافى 5258 شخصا.





الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، هلعا واسعا حول العالم، وأصيب به حتى اليوم حوالي 781 ألف مصاب، وقتل نحو 37 ألف شخص.

وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الاثنين، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 196 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 18 حالة بينهم أجنبيان و16 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 150 حالة حتى اليوم، من أصل الـ196 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أن الوزارة سجلت 47 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي اكتشفت وأعلن عنها مسبقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة حالة واحدة لمصرية تبلغ من العمر 44 عامًا من محافظة القاهرة، موضحًا أنها توفت فور وصولها المستشفى.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي سجلت مصر إصابته بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الاثنين، هو 656 حالة من ضمنهم 150 حالة شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و41 حالة وفاة.

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجوما شديدا على وسائل الإعلام الأمريكيية بسبب تغطيتها لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).وقال ترامب، في تدوينة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن بلاده لديها بالفعل أكبر عدد من الحالات، ولكن لديها أييضا أكبر عدد من الحالات التي تم اختبارها على مستوى العالم.ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن وسائل الإعلام تغطي فقط مسألة أكبر عدد من الإصابات، وينكرون وجود أكبر عدد من الاختبارات.