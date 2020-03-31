فايلر: وافقت على انضمام كهربا للأهلي وهذه أسباب خسارة السوبر

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 01:41 ص
بوابة الفجر
علي نبوي

شرح السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أسباب خسارة فريقه أمام الزمالك في كأس السوبر المصري.

وقال في تصريحات تلفزيونية :"تسيدنا مباراة السوبر أمام الزمالك بالإمارات ولكننا في النهاية خسرنا وعلينا تقبل ذلك".
وأضاف :"كان هناك ترتيب مسبق قبل ركلات الترجيح في السوبر وكان هناك ضغوطات كبيرة ولذلك تحدثت مع اللاعبين واللاعب هو من يتحمل مسئولية نفسه في ركلات الترجيح".
وعن رأيه في أحداث السوبر وتحمله لمحمود كهربا قال :"لا أقصد كهربا فقط ولكن بوجه عام، فالسلوك كان من جميع اللاعبين، علينا احترام قوانين اللعب واللعب النظيف، هناك سوء توفيق وقرارت حكام لكن علينا احترام اللعبة".
وزاد :"مشاركة اللاعب في أي مباراة تكون من الناحية الفنية، كهربا شارك في المباراة وتم استفزازه في المباراة، وعلى اللاعبين أن يكونوا مسئولين عن أنفسهم.".
وحول رأيه في انضمام كهربا للأهلي قال :"كنت موافق على انتقال كهربا للنادي الأهلي، وطالبته بالعمل والتدريب بشكل جيد لأنه كان بعيدا عن المباريات منذ فترة".
وتابع :"هناك مجموعة من اللاعبين يتمنوا أن يكونوا مكان كهربا بالتواجد داخل النادي الأهلي، وبالتالي عليه أن يقدم كل ما لديه ويتدرب بشكل قوي".
وأشار :"كهربا أصبح أفضل مما كان عليه سابقا منذ بدايته مع الفريق، ولكي كهربا يصل إلى كامل لياقته البدنية عليه أن يعمل بشكل قوي".
وعن رأيه في انتقال كهربا قال :"تعاقد النادي مع أي لاعب يكون بموافقة الجميع".
وأردف :"جميع القرارات الفنية والإدارية أتخذها بمسئولية كاملة، وإدارة النادي تمنح لي الحرية في اتخاذ جميع القرارات".

وزاد :"أحب جميع اللاعبين في الفريق، وصاحب الأداء الجيد هو من يشارك مع الفريق".

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