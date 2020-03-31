خاص - "الفجر الفني" يكشف تفاصيل تعاون حمادة هلال مع سلمى رشيد في "متونسين ببعض"

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 02:44 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

طرحت قناة "MBC مصر" البرومو الترويجي لأغنية المطرب حمادة هلال الجديدة، والتي تحمل اسم "متونسين ببعض" والمقرر طرحها كاملة خلال الأيام المقبلة، وتعاون من خلالها مع الشاعرة سلمى رشيد.

وأعربت سلمى في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" عن سعادتها الشديدة بالتعاون مع الفنان حمادة هلال، من خلال هذه الأغنية وهي عمل اجتماعي يحوي هدف التوعية ضد فيروس "كورونا" ولكن بخفة ظل، وسيتم طرحها على طريقة الفيديو كليب عبر قناة "إم بي سي مصر".

وأضافت سلمى أن التعاون قد بدأ عندما تواصل حمادة هلال، معها وطلب منها كتابة كلمات الأغنية مع الشاعر محمد بنداري، وبالفعل تم كتابة كلمات العمل على اللحن في وقت قياسي.

جدير بالذكر أن أغنية متنوسين ببعض من كلمات سلمى رشيد ومحمد بنداري وألحان حمادة هلال وتوزيع أحمد عبد السلام.

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