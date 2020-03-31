فايلر: طالبت من إدارة الأهلي برحيل صالح جمعة ولا مانع من انتقاله للزمالك

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 01:47 ص
صالح جمعه
صالح جمعه
علي نبوي
كشف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عن السبب وراء عدم الاعتماد على صالح جمعة لاعب الفريق الأحمر.
وقال في تصريحات تلفزيونية :"طريقة لعب صالح جمعة هو أنه يفضل أن تكون الكرة في قدمه فقط، ويخترق من العمق".
وأضاف :"أبلغته بأنه لكي يستحق اللعب هو أن يعود لما كان عليه في الموسم الماضي".
وأشار :"لو قام بذلك سيكون أمامه فرصة للعودة للفريق، فأنا أفضل العمل مع اللاعبين الذين يسمعون كلام المدرب وأنا كمدرب لو لم ينفذ اللاعبون تعليمات الجهاز الفني فلن يتواجد".
وتابع :"أبلغت إدارة النادي بالأهلي برحيل صالح جمعة وأنه من الأفضل ذلك، أنا أرى بأنه لو انتقل لناد أخر سيكون أفضل له".
وزاد :"بقاءه حاليا يكون عكس رغبتي وبالتالي لن يكون له فرصة المشاركة مع الفريق".
وأوضح :"لو عمل صالح جمعة بشكل جيد للغاية وقام بالتدريب بشكل قوي، سيكون له فرصة التواجد مع الفريق".
وأردف :"عليه أن يعتمد على نفسه وأن الحل يأتي من ناحيته هو وليس لدي أي مشكلة في الانضمام لنادي الزمالك".
وأتم :"في النهاية أنا أريد اللاعب الجاهز، أبلغت الإدارة بأنه لو انتقل لناد أخر سيكون أفضل، حتى الآن لم ينفذ ما طلبته منه".

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