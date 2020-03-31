فايلر: صلاح محسن "موهوب" وأعرف قيمته وأراقب المعارين

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أشاد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بصلاح محسن مهاجم الفريق الأحمر والمعار لصفوف سموحة.

وقال في تصريحات تلفزيونية :"صلاح محسن لاعب صغير وموهوب وأمامه مستقبل كبير، وأعرف قيمته جيدًا، ورأيت بأن انتقاله لأي ناد لمدة 6 أشهر سيكون مفيد جدا له".

وزاد :"أعرف جيدا قيمة صلاح محسن جيدا وأرى بأن إعارته ستفيده فنيا بشكل كبير".

وأشار :"لا أعلم أي شئ عن قيمة تعاقد الأهلي مع صلاح محسن، أحكم على اللاعبين بأدائهم في الملعب وليس قيمتهم المالية".

وأضح :"أراقب اللاعبين الذين تم إعارتهم وحتى الآن لا يمكن أن أوضح من هو اللاعب الذي سيعود للأهلي في الموسم المقبل، ومن سيمدد إعارته، لا زلت أدرس هذا الأمر".

وعن مروان محسن :"يلعب دور كبيرا في الملعب، وما ينقصه هو تسجيل الأهداف، كما أنه يساعد زملائه في الفريق".

