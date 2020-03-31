فايلر يكشف أسباب التعاقد مع بادجي ويؤكد: لا خلافات شخصية مع أزارو

Advertisements

قال السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن قرار التعاقد مع السنغالي أليو بادجي في يناير الماضي جاء بالاتفاق مع إدارة النادي الأحمر.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"اتخذنا قرار بالتعاقد مع أليو بادجي فهو لاعب صغير في السن، وأمامه فرصة لتطوير أداءه".

وأوضح :"ولبيئة في إفريقيا مختلفة عن أوروبا، وأنا متأكد بأن قيمته ستزيد بالنسبة للنادي وله".

وحول وجود أي خلاف مع وليد أزارو قال :"لا يوجد أي مشاكل شخصية مع بعض، أبلغته بأنه قدم مواسم جيدة سابقة فهو له طريقة لعب تناسب الفريق الذي يعتمد على الهجمات المرتدة".

وواصل :"من الطبيعي في كرة القدم أن أي لاعب لا يشارك يكون لديه مشكلة مع المدرب، لا يوجد أي مشكلة معه شخصيا، في إحدى المرات كان منفعل لإحدى القرارات وتحملت انفعاله".

وزاد :"في إحدى المباريات تم استبعاده ليقوم بإخراج مشاعر طبيعية ورأيت بأن الحل الأفضل للجميع هو إعاراته خارج النادي".

