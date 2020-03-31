فايلر يكشف أسباب التعاقد مع بادجي ويؤكد: لا خلافات شخصية مع أزارو

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 01:58 ص
بادجي
بادجي
علي نبوي
قال السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن قرار التعاقد مع السنغالي أليو بادجي في يناير الماضي جاء بالاتفاق مع إدارة النادي الأحمر.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"اتخذنا قرار بالتعاقد مع أليو بادجي فهو لاعب صغير في السن، وأمامه فرصة لتطوير أداءه".
وأوضح :"ولبيئة في إفريقيا مختلفة عن أوروبا، وأنا متأكد بأن قيمته ستزيد بالنسبة للنادي وله".
وحول وجود أي خلاف مع وليد أزارو قال :"لا يوجد أي مشاكل شخصية مع بعض، أبلغته بأنه قدم مواسم جيدة سابقة فهو له طريقة لعب تناسب الفريق الذي يعتمد على الهجمات المرتدة".
وواصل :"من الطبيعي في كرة القدم أن أي لاعب لا يشارك يكون لديه مشكلة مع المدرب، لا يوجد أي مشكلة معه شخصيا، في إحدى المرات كان منفعل لإحدى القرارات وتحملت انفعاله".
وزاد :"في إحدى المباريات تم استبعاده ليقوم بإخراج مشاعر طبيعية ورأيت بأن الحل الأفضل للجميع هو إعاراته خارج النادي".

أخبار تهمك

علاء مقلد يشيد بطفرة مرتضي منصور في الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الصحة العالمية" تعلق على أنباء إنهاء عملها بمصر

منذ حوالي 8 ساعات

الإعلان عن 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا في روسيا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. "تويتر" يبدأ في حذف حسابات المرشد الإيراني بأوامر أمريكا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول رد من كارتيرون على رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

حسم الجدل.. هذه درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

إعلامي يعرض فيديو لفتاة صينية.. ويطالب باجتماع عاجل للأمم المتحدة

منذ 36 دقيقة

الذباب والناموس والأبراص بجواري.. إيناس عز الدين تستغيث بوزيرة الصحة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأزهر يوجه دعوة مهمة لدول العالم

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. "الصحة العالمية": هذا هو الخيار الوحيد لهزيمة كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. "الصحة" تنقل الفنانة إيناس عز الدين لمستشفى العزل بعد إصابتها بـ"كورونا" وعدم قدرتها على التنفس

منذ يوم

عاجل.. الجيش الأمريكي يعلن أول وفاة بين جنوده بكورونا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. ارتفاع عدد المصابين بكورونا في مصر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. توجيهات طارئة من السيسي بمناسبة قرب شهر رمضان

منذ حوالي 12 ساعة

هل خدعت الصين العالم بفيروس كورونا؟.. عادل حمودة يُجيب

منذ ساعتين و 29 دقيقة

أول تعليق لوزير النقل على مشادته مع الإبراشي

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:16 ص

أول تعليق لوزير النقل على مشادته مع الإبراشي

عاجل.. ارتفاع عدد المصابين بكورونا في مصر

07:51 م

إعلامي يعرض فيديو لفتاة صينية.. ويطالب باجتماع عاجل للأمم المتحدة

02:47 ص

عاجل.. "الصحة العالمية": هذا هو الخيار الوحيد لهزيمة كورونا

05:40 م

حسم الجدل.. هذه درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا

01:12 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية