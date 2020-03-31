صلاح عبد الله لـ"الفجر الفني": "هذه أغاني العندليب المفضلة لدي"

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 02:56 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

أعرب الفنان صلاح عبد الله، عن حبه الشديد العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، في ذكرى وفاته.

وقال صلاح عبد الله، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، أن عبد الحليم من المطربين المفضلين لديه، مشيرًا إلى أن من أقرب الأغاني الذي قدمها العندليب إلى قلبه، هم "في يوم وشهر وسنة، ضحك ولعب وجد وحب، وبالأحضان، وخلى السلاح صاحي".


يشار إلى أن عبد الحليم حافظ لقب ب "العندليب الأسمر"، عام 1955، بعد نجاحه الكبير في فيلم "لحن الوفاء"، وقدم حوالي مايقارب من 241 أغنية، وأعاد غناء 10 أغاني لفنانين آخرين منهم فايزة أحمد، أم كلثوم، نجاة الصغيرة، وديع الصافي.


كما يذكر أن آخر أعمال الفنان صلاح عبد الله فيلم "صندوق الدنيا" الذي ينتمي إلى نوعية أعمال البطولة الجماعية التي تدور في إطار عدد من الحواديت والقصص الإنسانية المؤثرة لعدد من فئات المجتمع في منطقة وسط البلد بالقاهرة وكيفية التعامل مع الحياة سواء في النجاح أو الفشل.

ويشارك في بطولة الفيلم رانيا يوسف، وخالد الصاوي ، وصلاح عبد الله، وعمرو القاضي، وأحمد كمال، وعلاء مرسي، وهو تأليف وإخراج عماد البهات.

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