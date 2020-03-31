في ذكرى رحيله.. شاهد كيف عبر نجوم الفن عن حبهم للعندليب الأسمر





"الفجر الفني"

- عاصي الحلاني



- جومانا مراد

- وفاء عامر

- صلاح عبد الله



- حنان مطاوع



- أبو الليف



- باسكال مشعلاني



- علاء مرسي



- رانيا منصور



- وليد توفيق



- لوسي



- خالد سرحان



- محمد التاجي















بصوته الجميل العذب استطاع أن يخطف قلوب الملايين من الجمهور، فهو يعد من أشهر الفنانين في مصر والوطن العربي، حيث حاز بشعبية كبيرة، كما أنه كان فتي أحلام كل فتاة قديما وحتى الآن هناك العديد من الفتيات تتمني أن يكون فتى أحلامها مثل العندليب الأسمر، الذي رحل عن عالمنا في يوم 30 مارس عام 1977، عن عمر يناهز 48 عام، رحل بجسده فقط، لأن مشواره الفني كفيل أن يحيي ذاكره.وفي هذا التقرير يرصدتصريحات نجوم الفن عن عبد الحليم حافظ..أعرب المطرب اللبناني عاصي الحلاني عن حبه الشديد للمطرب الراحل عبد الحليم حافظ، وأشاد بفنه الجميل، حيث قال "الحلاني" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني": أنا أعشق عبد الحليم حافظ منذ الصغر، واعتبره أيقونة لن تتكرر، وتربيت على صوته وفنه الراقي.كما أشارت الفنانة السورية جومانا مراد عن إعجابها الشديد بأعمال الراحل حليم، وقالت في تصريح خاص لـ"الفجر الفني": أنها تحب أعماله السينمائية وأكثر فيلم أعجبت بيه هو فيلم "معبودة الجماهير"، وأنها أحبت فيه أيضاً جميع الأغاني التي قدمها في هذا الفيلم.بينما قالت الفنانة وفاء عامر في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، أنها تحب أغنية "وحياة قلبي وأفراحه"، للراحل عبد الحليم، لأنها تذكرها بنجاحها في الثانوية العامة، كما أنها تحب أغنية "تخونوه"، معبرة عن ذلك قائلة "لحنها وكلماتها بيعجبوني جدا وهذه من أكثر الأغاني اللي بحبها للعندليب".وقال الفنان صلاح عبد الله في تصريح خاص ل"الفجر الفني"، أن عبد الحليم من المطربين المفضلين لديه، وأن من أقرب الأغاني الذي قدمها العندليب إلى قلبه، هم "في يوم وشهر وسنة، ضحك ولعب وجد وحب، وبالأحضان، وخلى السلاح صاحي".وأشادت الفنانة حنان مطاوع بصوت العندليب الأسمر، وقالت في تصريح خاص لـ"الفجر الفني": أنها تحب الكثير من أغانيه ولكن أقرب أغنية بالنسبة لها هي أغنية قارئة الفنجان، فهي تحب كلماتها ولحنها.وعبر "أبو الليف" عن حبه الشديد للعندليب في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، قائلا "يا عبدالحليم غبت وغاب الفن المحترم معاك الله يرحمك ويرحم أيامك الجميلة".وأضاف "أبو الليف" أن من أقرب الأعمال الفنية التي يحبها للعندليب هم "زي أهواك، مداح القمر، قارئة الفنجان، جبار".كما أبدت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني عن إعجابها بصوت عبد الحليم حافظ، وأنها تحب السماع إلى أغانيه، ومن أقرب الأغاني التى تحبها إلى قلبها أغنية "قارئة الفنجان، زي الهوا".وقال علاء مرسي في تصريح خاص لـ'الفجر الفني': عبد الحليم حافظ ترك فراغ كبير على مدي السنين، وهو موجود معنا بفنه الجميل الذي تركه لنا، وسيظل العندليب رمز كبير للحب.وأشار "مرسي" أن من أقرب الأغاني التي يحبها للراحل حليم، هي أغنية "روحولوا المدينة"، الذي قدمها للرسول صلى الله عليه وسلم.كما عبرت الفنانة الشابة عن حبها الشديد للمطرب الأسمر عبد الحليم حافظ، وقالت في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، إنها تحب العندليب بشكل جنوني وتحب كل أغانيه، ولكن الأقرب هي أغنية "أول مرة تحب ياقلبي"، معللة ذلك كلماتها ولحنها بيهما طاقة وحيوية تشد انتباه من يسمعها.كما أشار الفنان اللبناني وليد توفيق بأغاني العندليب الأسمر، وقال في تصريح خاص ل"الفجر الفني"، أن من أقرب الأغاني المفضلة للعندليب لديه، هي أغنية " حاول تفتكرني"، معللاً ذلك أنها تتميز بكلمات ولحن مميز.وعبرت لوسى عن حبها الشديد للعندليب الأسمر، حيث قالت في تصريح خاص ل"الفجر الفني"، قائلة: اللي مات في عبد الحليم الجسد ولكن أغانيه وروحه لسه متواجدة معانا ولسه بنسمعه وهنفضل نسمعه لحد اما ربنا يفتكرنا ونبقي بجواره، متعنا ومازال يمتعنا٠وأشار الفنان خالد سرحان، أن صوت العندليب يدخل قلوبنا ببساطة، وعن أقرب أغاني العندليب إلى قلبه، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، إنه يحب العديد من الأغاني للعندليب ولكن أقربهم إلى قلبه أغنية "زي الهوى".وافتخر الفنان محمد التاجي، كونه من جيل المطرب الراحل عبد الحليم حافظ، حيث قال في تصريح خاص ل"الفجر الفني"، أنه فخور أنه من جيل الراحل عبد الحليم حافظ، ويحب له الكثير من الأغاني وعندما كان شاب تعلم منه الحب، وهناك العديد من الأغاني مقربة إلى قلبه أبرزهم "بلاش عتاب، جبار، عزيز الناس، أي دمعة حزن لا".