رامي رضوان يهنئ شقيقة زوجته إيمي سمير غانم بعيد ميلادها

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 04:23 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

نشر الإعلامي رامي رضوان، صورة جديدة له عبر موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تجمعه مع الفنانة إيمي سمير غانم، بمناسب عيد ميلادها.

وعلق رضوان على الصورة قائلاً:"Happiest Birthdayyyyyy Soukyyyyyyy "

وحازت الصورة على الكثير من الإعجابات، فيما علق أحد الجمهور قائلًا: "العمر كله ايمي الحلوة" وقال  آخر:"الله يجعل ايامها كلها حلوة"، وكتب ثالث : "ايمي طالعة تجنن كل سنة وهي طيبة".

يذكر أن آخر عمل درامي لإيمي كان مسلسل "سوبر ميرو" الذي شاركت به في السباق الرمضاني الماضي، وكان إخراج خالد الحلفاوى تأليف محمد المحمدى وأحمد محيي، وشارك في بطولته كل من:" سمير عانم وحمدى الميرغنى ومحمد ثروت وملك قورة وأنعام سالوسة"

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