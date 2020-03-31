نجوم ضحوا من أجل محاربة كورونا.. تعرف عليهم

يعاني العالم من إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والذي أدى إلى تعليق معظم النشاطات في الدوريات الأوروبية، بالإضافة إلى إصابة العديد من نجوم كرة القدم.





كورونا يواصل تهديده للكرة العالمية





ولم يتوقف فيروس كورونا عن الانتشار، حيث تم إصابة 35% من أفراد فريق فالنسيا، 6 أفراد أيضاً من نادي إسبانيول الإسباني، بالإضافة للعديد من نجوم الكرة العالمية في معظم دول العالم.





حيث ما زال العديد من مشاهير ونجوم كرة القدم يدعمون حملة مواجهه فيروس كورونا، من خلال المستشفيات والجمعيات الخيرية والتي تعالج مصابي كورونا.





ويستعرض لكم "الفجر الرياضي"، أبرز نجوم الكرة العالمية الذين تبرعوا لمحاربة فيروس كورونا.





كريستيانو رونالدو





أشارت تقارير صحفية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، قام بتحويل كل فنادقه في البرتغال إلى مستشفيات لمساعدة المصابين بفيروس كورونا بالمجان.





وأوضحت التقارير أن رونالدو دفع رواتب الأطباء والعاملين في هذه المستشفيات من ماله الخاص.





جوسيب إيليشيتش





تبرع جوسيب إيليشيتش، لاعب فريق أتالانتا الإيطالي، بالكرة التي حصل عليها بعد رباعيته في مرمي فالنسيا الإسباني بدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، إلى مستشفى "جيوفاني" في بيرجامو كنوع من الشكر والتضامن مع الطاقم الطبي على جهودهم لمواجهة الفيروس اللعين.





وتحدث إيليشيتش، خلال تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي، قائلاً : "نحن أيضا بجانبكم يا ملائكتنا لنفوز بأهم مباراة".





أوباميانج





أعلن الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، مهاجم فريق أرسنال الإنجليزي، بالتبرع بمبلغ 131 ألف دولار للمستشفيات والجمعيات الخيرية بالجابون.





ليونيل ميسي





كما أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم وقائد فريق برشلونة الإسباني، عن التبرع بمبلغ مليون يورو، للمنظمات الصحية المحاربة لفيروس كورونا.





ساديو ماني





تبرع النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، بمبلغ مالي لمحاربة فيروس كورونا المستجد.





وظهر ساديو مانى عبر مقطع فيديو بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أعلن من خلاله التبرع بـ45 ألف يورو كمساهمة منه لعلاج مرضى فيروس كورونا بالسنغال.





سيرخيو راموس





كما أعلن سيرخيو راموس، مدافع وقائد ريال مدريد الإسباني، بالتبرع بعدة أجهزة للمستشفيات التي تعالج مصابي كورونا، كما قرر توبي ألديرفيلرد لاعب توتنهام الإنجليزي، بالتبرع لشراء تابلت للمصابين بفيروس كورونا، للتواصل مع ذويهم.





لورنزو إنسيني





قام اللاعب لورنزو إنسيني، لاعب نادي نابولي الإيطالي، بالتبرع لمحاربة فيروس كورونا بدفع 100 الف يورو من أجل المساعدة.



