3صفقات يحتاجهم برشلونة في الصيف









تسبب إنتشار فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا، في إيقاف وتعليق كل دوريات العالم، بالإضافة إلى إرباك المواعيد الدولية للمنتخبات الوطنية.





حيث حاول نادي برشلونة في إستغلال فترة التوقف، لجس نبض العديد من اللاعبين في الانتقال إلى صفوف العملاق الكتالوني، وتعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ويستعرض لكم "الفجر الرياضي"، أبرز الأسماء المطروحة على طاولة برشلونة من أجل التعاقد معهم خلال الفترة المقبلة.





نيمار دا سيلفا





يرغب نادي برشلونة الإسباني في التعاقد مع الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث تؤكد كل التقارير عن اقتراب اللاعب من العملاق الكتالوني.





لاوتارو مارتينيز





أكدت العديد من التقارير الصحفية عن إقتراب النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي، من الانضمام لنادي برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





حيث أكدت التقارير أن فريق إنتر ميلان، مستعد للتخلي عن خدمات لاوتارو مارتينيز مقابل 111 مليون يورو.





أليسيو رومانيولي





أشارت العديد من التقارير، أن برشلونة الإسباني، يسعى لضم مدافع فريق ميلان الإيطالي رومانيولي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وينتهي عقد رومانيولي مع ميلان في صيف 2022، والذي يقدم مستوى رائع مع الروسونيري خلال الفترة الماضية، وأصبح عنصرا أساسياً مع المنتخب الإيطالي.



