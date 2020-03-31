"الصحة العالمية" توضح الطريقة الوحيدة للقضاء على كورونا

قال تيدروس أدهانوم، مدير منظمة الصحة العالمية: إن الوحدة هي الخيار الوحيد لهزيمة كورونا، معلقًا: "فيروس كورونا يذكرنا بضعفنا"، لافتًا إلى أنهم نشروا كتابًا عن كيفية التعامل مع كورونا.





وأعرب "أدهانوم"، خلال مؤتمر صحفي لمنظمة الصحة العالمية، المذاع على فضائية "دي إم سي"، عن امتنانهم للعديد من البلدان التي ساهمت بـ600 مليون دولار لمواجهة فيروس كورونا، متابعًا: "نشعر بحماس كبير لمواجهة وباء كورونا".





وشدد مدير منظمة الصحة العالمية، على أنه لا بد من تقديم اهتمام خاص بالدول الفقيرة التي تعاني من مرض كورونا، ولا بد من الحفاظ على كرامة المواطنين ورعايتهم، مؤكدًا أن الحكومة مطالبة بتقديم الدعم للعاجز والمحتاج.





تحول إيجابية نتيجة 196 حالة مصابة بكورونا إلى سلبية



وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الاثنين، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 196 حالة.

خروج 18 مصابا من مستشفى العزل