وزير النقل يزف بشرى سارة للمواطنين

علق المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، على المجهودات المبذولة لمواجهة فيروس كورونا، قائلًا: "مصر تستاهل مننا مجهود أكبر وأكبر وأكبر لحد ما توصل لبر الأمان، مصر محتاجة مننا كتير وجه وقت رد الجميل لبلدنا".





وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور": "أعترف أن قطار "الزقازيق- المنصورة" ما زال مزدحمًا، ونعمل على حل هذه المشكلة"، معلقًا: "أنا من الشعب، ومش هتكلم على سلوكه، ولكن المفروض الناس تقل في القطارات".





وأشار وزير النقل، إلى أنه سيتم تقليل زمن التقاطر، وزيادة عربات القطارات؛ لتقليل التزاحم، لافتًا إلى أنه كان هناك حجوزات سابقة منذ أسبوعين قبل فرض حظر التجوال.