وزير النقل يزف بشرى سارة للمواطنين

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 02:54 ص
وزير النقل
وزير النقل
أمنية فوزي
علق المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، على المجهودات المبذولة لمواجهة فيروس كورونا، قائلًا: "مصر تستاهل مننا مجهود أكبر وأكبر وأكبر لحد ما توصل لبر الأمان، مصر محتاجة مننا كتير وجه وقت رد الجميل لبلدنا".

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور": "أعترف أن قطار "الزقازيق- المنصورة" ما زال مزدحمًا، ونعمل على حل هذه المشكلة"، معلقًا: "أنا من الشعب، ومش هتكلم على سلوكه، ولكن المفروض الناس تقل في القطارات".

وأشار وزير النقل، إلى أنه سيتم تقليل زمن التقاطر، وزيادة عربات القطارات؛ لتقليل التزاحم، لافتًا إلى أنه كان هناك حجوزات سابقة منذ أسبوعين قبل فرض حظر التجوال.
وتابع "نسقنا مع وزارة الداخلية لخدمة الركاب، سيتم توصيل الركاب مجانًا بـ"السوبر جيت" وقت حظر التجوال لأقرب ميدان من منازلهم"، مضيفًا أن الرئيس السيسي وجه بأن أمن وأمان المواطن أهم من المال والمنصب.

وأعلن خبرا سارًا للمواطنين، قائلًا: إن مصر ستتسلم 20 جرار جديد غدًا، وسيتحركون إلى القاهرة؛ لتحسين الخدمة.

واستطرد وزير النقل: "اعترفنا وقولنا فيه زحام في مترو الأنفاق في أول أيام الحظر، والصورة التي عرضت في برنامج الأمس كانت في بداية أيام الحظر"، لافتًا إلى أن الخط الأول لمترو الأنفاق مزدحم لأنه به مناطق كثيفة السكان.

وتابع "الوزير"،: "لدينا 75 قطار مترو نستطيع تحريكهم، ولكن الشبكة لا تسوعب كل هذا العدد"، لافتًا إلى أن شركة المترو تقوم بزيادة القطارات وتقليل زمن التقاطر لمنع التزاحم، مطالبًا المواطنين بعدم التدافع خاصة في الوقت من 5 لـ7، وأن يخرجوا على دفعات، معلقًا: "مش هنسيب حد واقف في الشارع".

وأضاف: "لجأنا لتقيل زمن انتظار الرحلة في القطارات من 4 دقائق إلى 3 دقائق للتسهيل في نقل أكبر عدد من المواطنين"، لافتًا إلى أنه يتم توزيع الكمامات والكحول على العاملين لتطهير أنفسهم، كما يتم تنظيف وتعقيم القطارات، معلقًا: "مش بنسيب منديل مرمي على الأرض وبناخد بالنا من كل شييء".

وكانت نشبت مشادة على الهواء، بالأمس، بين الإعلامي وائل الإبراشي ووزير النقل كامل الوزير، خلال برنامج "التاسعة"، على القناة الأولى، والتي أدت إلى انسحاب الأخير؛ بسبب صور عرضها الإعلامي عن التزاحم.

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