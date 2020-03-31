حقيقة رحيل كارتيرون عن الزمالك وموقف النادي من التجديد له









انتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى اقتراب رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب نادي الزمالك عن تدريب الفريق خلال الأيام القليلة القادمة.





رد كارتيرون على رحيله عن الزمالك





ونفى كارتيرون جميع الأنباء التي تتردد حول رحيله عن صفوف النادي الأبيض مؤكدا على استمراره مع النادي.





ووعد كارتيرون إدارة نادي الزمالك بالبقاء مع الفريق وعدم الرحيل بالرغم من وجود إغراءات مالية ضخمة للحصول على خدماته.





فتح ملف تجديد كارتيرون





ويحاول نادي الزمالك في الفترة الحالية تجديد عقد كارتيرون مع الفريق خلال الساعات القليلة القادمة.





وقال أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك في تصريحات إذاعية: "نرغب في تجديد تعاقد كارتيرون، بفضل ما يقدمه مع الفريق هذا الموسم".





وأضاف: "لم يتم حسم ملف التجديد حتى الآن، في ظل توقف النشاط الرياضي المصري بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا".





ترتيب نادي الزمالك في الدوري المصري الممتاز





ويتواجد نادي الزمالك في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة من أصل 16 مباراة خاضها الفريق الأبيض حتى الآن في بطولة الدوري.



