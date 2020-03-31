عادل حمودة يكشف عن كارثة تنتظر الاتحاد الأوروبي (فيديو)

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 03:14 ص
الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
مروة عبدالعزيز
قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن الشيء الوحيد المتفق عليه في العالم، الجلوس في البيت.

وأضاف "حمودة"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، الاثنين، أن حب النفس عند فرنسا وألمانيا، ترك إيطاليا تواجه المجهول في أزمة فيروس كورونا.

وأشار رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إلى أن معظم السياسيين يتفقون على أن الاتحاد الأوربي سيُحل، وتعود كل دولة للانكماش على ذاتها من جديد،  وسيكون هناك ما يسمي بإعادة ازدهار قوة الحكومة.

يُذكر أن "من مصر" برنامج إخباري وحواري، يبث من السبت إلى الأربعاء، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، والإعلاميية ريهام إبراهيم، ويقدم عدة فقرات متنوعة، ويناقش قضايا المواطنن ومشاكلهم، فضلا عن تناول أهم قضايا مواقع التواصل الاجتماعى ومعالجتها.

وناقش "حمودة" خلال لقائه اليوم مع البرنامج قضية انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا "نحن أمام حرب، وأصعب من الحرب المباشرة لأنه حرب مجهولة".

وأضاف "حمودة"، أنه كان يوجد ما يسمى بـ"انفلات القوى العظمى" قبل فيروس كورونا، مؤكدًا أن النظام الدولي سيتغير بعد فيروس كورونا.

وأوضح رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، أن من يستطيع القضاء على فيروس كورونا، والتخفيف من حدة الآثار الاقتصادية بعده، ومساعدة العالم في القضاء عليه سيتبوأ قمة القوى الجديدة.

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من الدول، وأحدث هلعا واسعا حول العالم، وأصيب به حتى اليوم حوالي 781 ألف مصاب، وقتل نحو 37 ألف شخص.

وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الاثنين،  ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 196 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 18 حالة بينهم أجنبيان و16 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 150 حالة حتى اليوم، من أصل الـ196 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أن الوزارة سجلت 47 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي اكتشفت وأعلن عنها مسبقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة حالة واحدة لمصرية تبلغ من العمر 44 عامًا من محافظة القاهرة، موضحًا أنها توفت فور وصولها المستشفى.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي سجلت مصر إصابته بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الاثنين، هو 656 حالة من ضمنهم 150 حالة شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و41 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية؛ سوى ما أعلن عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات يعلن عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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