"دفعت 1500 في حميات إمبابة".. أول رد من إيناس عز الدين على تكذيب وزارة الصحة لها

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 03:50 ص
بوابة الفجر
روان هيثم

ردت المطربة إيناس عز الدين، على تكذيب الصحة، لها وتأكيد متحدث الصحة بأنه نقلها لغرفة مجانية ولم تدفع أي مبالغ مالية كما أعلنت.

وأكدت أنها بالفعل دفعت 1500 جنيه تحت الحساب في الحميات، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقالت: "دفعت 1500 جنيه تحت الحساب، ودفعهم شخص معرفة في منتصف الليل لأني ماكانش معايا فلوس".

وعلقت إيناس عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قبل ساعات قليلة: "معلش يا جماعة خدوني على قد عقلي ارجوكم واعتبروني جاهلة وبسأل ممكن أعرف ايه الجريمة اللي ارتكبتها لما شكرت الحكومة ووزارة الصحة على مجهوداتهم الكبيرة الملحوظة في مواجهة الازمة ودي حاجة كويسة ".

وأضافت: "ولكن في نفس الوقت ناشدت الوزيرة عن مستشفى فيها مساويء ومش اي مستشفى دي مستشفى بيتحجز فيها مرضى (كورونا) و اشتباه (كورونا) وحميات يعني مستشفى ليها علاقة بالفيروسات والاوبئة وانها لا تصلح على وضعها الحالي؟".

كان الدكتور خالد مجاهد متحدث وزارة الصحة قد نفى ما تداولته الفنانة إيناس عز الدين خلال الساعات الماضية بشأن إصابتها بفيروس كورونا المستجد.





"دفعت 1500 في حميات إمبابة".. أول رد من إيناس عز الدين على تكذيب وزارة الصحة لها
"دفعت 1500 في حميات إمبابة".. أول رد من إيناس عز الدين على تكذيب وزارة الصحة لها

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