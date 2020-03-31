تطورات جديدة بشأن انضمام مارتينيز إلى برشلونة

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 03:22 ص
حسام مجدي


يحاول نادي برشلنة منذ فترة طويلة التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم نادي إنتر ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم خط الهجوم في الفريق.

وكان نادي إنتر ميلان قد رفض فكرة رحيل مارتينيز عن الفريق في الشتاء الماضي نظرا لحاجة النادي الشديد له ولكن النادي لا يمانع في بيه في الصيف ولكن مقابل عرض ضخم.

أخر خطط برشلونة لضم مارتينيز

وحسب ما ذكرته صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية أن نادي برشلونة يخطط بدفع مبلغ مالي بالاضافه إلى التضحية بخمسة لاعبين من صفوف الفريق إلى إنتر ميلان لضم لاوتارو في الصيف.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخمسة لاعبين الذين ينوي نادي برشلونة التضحيه بهم لضم لاوتارو وهم "آرثر ميلو وجان كلير توديبو وآرتورو فيدال وكارليس ألينيا ونيلسون سيميدو".

منافسة شرسة تنتظر برشلونة لضم مارتينيز

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع مارتينيز في الصيف القادم أبرزها نادي باريس سان جيرمان ونادي ريال مدريد.

يذكر أن مارتينيز يملك شرط جزائي في عقده مع نادي إنتر ميلان يبلغ 111 مليون يورو.

مشاركات مارتينيز مع إنتر ميلان هذا الموسم

وقد شارك لاوتارو مارتينيز في 31 مباراة حتى الآن مع نادي إنتر ميلان خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 16 هدف وصنع هدف وحيد.

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