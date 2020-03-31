ما هي خطوات تسجيل الشكاوى على موقع وزارة التضامن الاجتماعي؟





يأتي ذلك بهدف راحة المواطنين وتجنب الذهاب إلى الوحدات الاجتماعية، بالإضافة إلى تقليل التعامل بين المواطن والموظف في ظل خطة الدولة الشاملة لمواجهة كورونا المستجد كوفيد19 والحد من انتشاره، وتوفير نفقات الانتقال والمواصلات على المواطنين، وأن يكون لدى الوزارة آلية رقابة على عدد الشكاوى والاستعلامات التي تقدم بها المواطنين، حرصًا على تقديم أفضل خدمة لعملائها.



ويختص الموقع بالاستعلام والشكاوي، ويوفر فرصة لمعرفة مدى استحقاق الأشخاص لصرف الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، وأيضًا المبلغ المحدد للصرف قبل الذهاب لمكاتب البريد في حالة الاستحقاق إلى جانب تقديم الشكاوي الخاصة بالبرنامج، ما يخفف الضغط على الوحدات الإجتماعية.



ويتيح الموقع الإلكتروني للمواطنين الدخول المباشر على البوابة من خلال هذا Moss.egypt" بهدف التعريف بأسهل طرق استخدام البوابة بعروض مرئية وملفات عرض لخطوات التصفح اللازمة.



ويمكن للمواطن بعد إدخاله الرقم القومي، الاستعلام أو تقديم الشكاوى بالاختيار بين أكثر من موضوع للشكوى، إلى جانب متابعتها فيما بعد للتعرف على الرد الذي تفيد به الوزارة، بعد دراسة موضوع شكواه حيث يمكن معرفة خطوات الاستعلام أو تسجيل الشكوى.



وتوضح "الفجر" خطوات تسجيل الاستعلامات أو الشكاوى وخاصة في برنامج تكافل وكرامة على موقع التضامن الاجتماعي فيما يلي:

1- الدخول على

2- يكتب المواطن الرقم القومي ثم يضغط على كلمة إستعلام.

3- ستظهر نتيجة الاستعلام للمواطن وستعرف منها على البيانات التالية:

- المحافظة والإدارة الاجتماعية المسجل بها.

- الرقم القومي واسم المواطن ورقم بطاقة تكافل أو كرامة للمواطن القائم بالاستعلام.

- نوع البطاقة للمواطن "تكافل أو كرامة.

- حالة البطاقة "سارى، إيقاف، تجميد"، مع ذكر السبب.

4- لمزيد من المعلومات، يمكن التواصل مع خدمة الخط الساخن 19680 أو التواصل على البريد الإلكتروني: [email protected]

ويختص الموقع بالاستعلام والشكاوي، ويوفر فرصة لمعرفة مدى استحقاق الأشخاص لصرف الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، وأيضًا المبلغ المحدد للصرف قبل الذهاب لمكاتب البريد في حالة الاستحقاق إلى جانب تقديم الشكاوي الخاصة بالبرنامج، ما يخفف الضغط على الوحدات الإجتماعية.ويتيح الموقع الإلكتروني للمواطنين الدخول المباشر على البوابة من خلال هذا الرابط ، كما توفر الوزارة فيديو عن طريق حساباتها على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، وصفحتها على موقع "فيسبوك" التي تحمل اسم "بهدف التعريف بأسهل طرق استخدام البوابة بعروض مرئية وملفات عرض لخطوات التصفح اللازمة.ويمكن للمواطن بعد إدخاله الرقم القومي، الاستعلام أو تقديم الشكاوى بالاختيار بين أكثر من موضوع للشكوى، إلى جانب متابعتها فيما بعد للتعرف على الرد الذي تفيد به الوزارة، بعد دراسة موضوع شكواه حيث يمكن معرفة خطوات الاستعلام أو تسجيل الشكوى.1- الدخول على الرابط 2- يكتب المواطن الرقم القومي ثم يضغط على كلمة إستعلام.3- ستظهر نتيجة الاستعلام للمواطن وستعرف منها على البيانات التالية:- المحافظة والإدارة الاجتماعية المسجل بها.- الرقم القومي واسم المواطن ورقم بطاقة تكافل أو كرامة للمواطن القائم بالاستعلام.- نوع البطاقة للمواطن "تكافل أو كرامة.- حالة البطاقة "سارى، إيقاف، تجميد"، مع ذكر السبب.4- لمزيد من المعلومات، يمكن التواصل مع خدمة الخط الساخن 19680 أو التواصل على البريد الإلكتروني:

في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي لخدمة المواطنين في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد، بسبب من أزمة كورونا، أطلقت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي البوابة الإلكترونية للاستعلامات وتسجيل شكاوي المواطنين، خاصة المستفيدين ببرنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة بشكل إلكتروني على الموقع الرسمي للوزارة.