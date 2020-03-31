عمرو جمال يكشف حقيقة اللعب للزمالك









تحدث عمرو جمال مهاجم فريق طلائع الجيش عن حقيقة توقيعه لنادي الزمالك وارتداء الفانلة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.





توقيع عمرو جمال للزمالك





وقال عمرو جمال في تصريحات تلفزيونية عبر قناة صدى البلد الفضائية أن عدلى القيعي مستشار التعاقدات بالأهلي تحدث معه عن حقيقة العروض التي تلاقاها الاعب من الزمالك وبيراميدز بعد طلبه الرحيل عن بيدفيست الجنوب إفريقي الذي انتقل له من الأحمر معارا في الموسم قبل الماضي.



