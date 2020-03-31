غريزمان يفاجئ برشلونة بطلب غريب

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 04:05 ص
علي خلاف


طلب المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان لاعب برشلونة الإسباني من إدارة البارسا ارتداء التيشيرت رقم 7 مع الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

تصريحات غريزمان 

وتحدث المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان لاعب برشلونة الإسباني في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الكاتالونية: "لدينا وقت للعب الكثير من الأشياء، وسنكون هكذا لمدة 30 يوماً أخرى على الأقل".

وأضاف نجم برشلونة الإسباني: "أنا لا ألعب "فيفا"، لذا من المحتمل أن يهزمني مبابي".

وعن رقمه المفضل قال غريزمان : "أود استرداد الرقم 7".


وتابع نجم منتخب الديوك: "يمر الوقت في الحجر الصحي بشكل جيد، ولكن لا يمكن فعل شيء، أفتقد كرة القدم بشكل كبير".

واختتم الفرنسي تصريحاته: "ليس لدي أي فكرة متى سيتم استئناف المنافسة؟، ولا أعرف متى سأستأنف التدريب؟.

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