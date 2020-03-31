غريزمان يفاجئ برشلونة بطلب غريب









طلب المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان لاعب برشلونة الإسباني من إدارة البارسا ارتداء التيشيرت رقم 7 مع الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.





تصريحات غريزمان





وتحدث المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان لاعب برشلونة الإسباني في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الكاتالونية: "لدينا وقت للعب الكثير من الأشياء، وسنكون هكذا لمدة 30 يوماً أخرى على الأقل".





وأضاف نجم برشلونة الإسباني: "أنا لا ألعب "فيفا"، لذا من المحتمل أن يهزمني مبابي".





وعن رقمه المفضل قال غريزمان : "أود استرداد الرقم 7".









وتابع نجم منتخب الديوك: "يمر الوقت في الحجر الصحي بشكل جيد، ولكن لا يمكن فعل شيء، أفتقد كرة القدم بشكل كبير".



