حملة كنسية يقودها كاهن لتعقيم المساجد في أسيوط (صور)

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 07:46 ص
جانب من الحملة
جانب من الحملة
حازم رفعت
أطلقت إيبارشية القوصية للأقباط الأرثوذكس، أمس الاثنين، حملة كنسية يقودها أحد الكهنة، بالتعاون مع مدرية الصحة، وادارة المكافحة في محافظة أسيوط، حملة لتعقيم الكنائس والمساجد والمدارس.

وقال مينا أسعد، أحد الأقباط المُشاركين في الحملة، إن وقت الأزمة في مصر ليس هناك تفرقة ما بين مُسلم أو مسيحي.

وأضاف "أسعد"، في تصريحات إلى بوابة الفجر، إن قرية منشأة خشبة، التابعة لمدينة القوصية بأسيوط، تشهد تلاحمًا من جميع المصريين مع الفريق المكلف بالتعقيم بقيادة كاهن القرية، مؤكدًا أن شعبها جميل.

ويتابع قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أزمة تفشي فيروس كورونا القاتل، إذ قال: "إن البشر لم يعتادوا ظهور مثل هذا الوباء، فدول العالم تتخذ إجراءات موسعة، وبلادنا اتخذت إجراءات وقائية موسعة ومهمة، وإنني أنتهز الفرصة لشكر الأطباء والفرق الطبية والتمريض".

وشدد البابا تواضروس على جلوس الجميع في المنزل قائلا: "ابتعد عن التجمعات لأنها كفيلة بنشر العدوى، والمشكلة أنه لا توجد مستشفيات وأطباء لكافة المرضى، فمن فضلك اكسر دائرة العدوى، واغسل يدك بالماء والصابون باستمرار مع استخدام مطهرات بحكمة، لكن الماء والصابون آمن وسيلة دفاعية ضد الفيروس، واجعل هناك مسافة كافية بينك وبين أي شخص أثناء شراء أي شيء".

الالتزام بالقرارات
وأوضح البابا تواضروس: "رغم قرار غلق الكنائس صعب وشديد علينا جميعا، وقرأت في كتب التاريخ عن ماذا كان يحدث في أوقات الأوبئة، وكانت الكنائس تغلق لفترات طويلة، وأدعو جميع الآباء الكهنة في الكنائس بالالتزام بالقرار وتفقد الأسر وإقامة دروس روحية".

وواصل: "إننا في عاصفة كبيرة، لكننا واثقون بوعد الله، ولن ننسى وعده بقوله مبارك شعبي مصر، الله يحفظكم جميعا وينهي هذه الأزمة واثقين به، ونصلي من أجل المسؤولين والأطباء والمستشفيات، ودورنا مساندتهم بجلوسنا في البيت".

صلاة البابا تواضروس لرفع البلاء
وصلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، من أجل رفع الوباء، بمشاركة كافة المسيحيين والكنائس في العالم، داعيا جموع الأقباط للمشاركة فيها.

غلق الكنائس
وقررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غلق جميع الكنائس وإيقاف الخدمات الطقسية والقداسات والأنشطة، بالإضافة إلى غلق قاعات العزاء واقتصار أي جنازة على أسرة المتوفي فقط، على أن تخصص كل إيبارشية كنيسة واحدة للجنازات.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس، مرض فيروس كورونا "وباءً عالميًا"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.
حملة كنسية يقودها كاهن لتعقيم المساجد في أسيوط (صور)
حملة كنسية يقودها كاهن لتعقيم المساجد في أسيوط (صور)
حملة كنسية يقودها كاهن لتعقيم المساجد في أسيوط (صور)
حملة كنسية يقودها كاهن لتعقيم المساجد في أسيوط (صور)
حملة كنسية يقودها كاهن لتعقيم المساجد في أسيوط (صور)
حملة كنسية يقودها كاهن لتعقيم المساجد في أسيوط (صور)
حملة كنسية يقودها كاهن لتعقيم المساجد في أسيوط (صور)
حملة كنسية يقودها كاهن لتعقيم المساجد في أسيوط (صور)
حملة كنسية يقودها كاهن لتعقيم المساجد في أسيوط (صور)
حملة كنسية يقودها كاهن لتعقيم المساجد في أسيوط (صور)
حملة كنسية يقودها كاهن لتعقيم المساجد في أسيوط (صور)
حملة كنسية يقودها كاهن لتعقيم المساجد في أسيوط (صور)
حملة كنسية يقودها كاهن لتعقيم المساجد في أسيوط (صور)
حملة كنسية يقودها كاهن لتعقيم المساجد في أسيوط (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا فيروس كروونا غلق الكنائس بوابة الفجر الفجر الصحة العالميه أسيوط

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة" تنقل الفنانة إيناس عز الدين لمستشفى العزل بعد إصابتها بـ"كورونا" وعدم قدرتها على التنفس

منذ يوم

عاجل.. أول رد من كارتيرون على رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

"دفعت 1500 في حميات إمبابة".. أول رد من إيناس عز الدين على تكذيب وزارة الصحة لها

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة العالمية": هذا هو الخيار الوحيد لهزيمة كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

ليس رجب بكار .. الأهلي يفكر في نجم جديد من بيراميدز

منذ نصف ساعة

أول تعليق لوزير النقل على مشادته مع الإبراشي

منذ حوالي 8 ساعات

محمد الباز يهاجم نجيب ساويرس لهذا السبب! (فيديو)

منذ ساعة و 10 دقيقة

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس اليوم.. رياح مثيرة للرمال

منذ أقل من ساعة

عاجل.. توجيهات طارئة من السيسي بمناسبة قرب شهر رمضان

منذ حوالي 16 ساعة

الذباب والناموس والأبراص بجواري.. إيناس عز الدين تستغيث بوزيرة الصحة

منذ حوالي 11 ساعة

علاء مقلد يشيد بطفرة مرتضي منصور في الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. "الصحة العالمية" تعلق على أنباء إنهاء عملها بمصر

منذ حوالي 13 ساعة

حسم الجدل.. هذه درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

"متفتحوش المقبرة".. تفاصيل صادمة عن وفاة ياسمين عباس

منذ ساعتين و 41 دقيقة

الإعلان عن 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا في روسيا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. ارتفاع عدد المصابين بكورونا في مصر

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

أبرزها غلق المساجد والكنائس.. 6 قرارات نارية لمواجهة كورونا بمصر

أول رد من الكنيسة بعد قرار الغلق ووقف الصلوات

أسقف المنصورة يُقرر غلق الكنائس ويُطالب الشعب بالصوم والمطانيات داخل منازلهم

بعد غلق الكنائس.. القس بولس حليم عن التائب بدون الاعتراف والتناول: الله يقبل منه

أسقف نجع حمادي يُقرر غلق جميع كنائس الإيبارشية ١٥ يومًا

دموع الكهنة بعد خلو الكنائس من المصلين بسبب كورونا (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:03 ص

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس اليوم.. رياح مثيرة للرمال

أول تعليق لوزير النقل على مشادته مع الإبراشي

12:16 ص

"متفتحوش المقبرة".. تفاصيل صادمة عن وفاة ياسمين عباس

05:15 ص

عاجل.. ارتفاع عدد المصابين بكورونا في مصر

07:51 م

محمد الباز يهاجم نجيب ساويرس لهذا السبب! (فيديو)

06:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية