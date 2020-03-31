حملة كنسية يقودها كاهن لتعقيم المساجد في أسيوط (صور)

الالتزام بالقرارات



صلاة البابا تواضروس لرفع البلاء



غلق الكنائس





وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس، مرض فيروس كورونا "وباءً عالميًا"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

أطلقت إيبارشية القوصية للأقباط الأرثوذكس، أمس الاثنين، حملة كنسية يقودها أحد الكهنة، بالتعاون مع مدرية الصحة، وادارة المكافحة في محافظة أسيوط، حملة لتعقيم الكنائس والمساجد والمدارس.وقال مينا أسعد، أحد الأقباط المُشاركين في الحملة، إن وقت الأزمة في مصر ليس هناك تفرقة ما بين مُسلم أو مسيحي.وأضاف "أسعد"، في تصريحات إلى بوابة الفجر، إن قرية منشأة خشبة، التابعة لمدينة القوصية بأسيوط، تشهد تلاحمًا من جميع المصريين مع الفريق المكلف بالتعقيم بقيادة كاهن القرية، مؤكدًا أن شعبها جميل.ويتابع قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أزمة تفشي فيروس كورونا القاتل، إذ قال: "إن البشر لم يعتادوا ظهور مثل هذا الوباء، فدول العالم تتخذ إجراءات موسعة، وبلادنا اتخذت إجراءات وقائية موسعة ومهمة، وإنني أنتهز الفرصة لشكر الأطباء والفرق الطبية والتمريض".وشدد البابا تواضروس على جلوس الجميع في المنزل قائلا: "ابتعد عن التجمعات لأنها كفيلة بنشر العدوى، والمشكلة أنه لا توجد مستشفيات وأطباء لكافة المرضى، فمن فضلك اكسر دائرة العدوى، واغسل يدك بالماء والصابون باستمرار مع استخدام مطهرات بحكمة، لكن الماء والصابون آمن وسيلة دفاعية ضد الفيروس، واجعل هناك مسافة كافية بينك وبين أي شخص أثناء شراء أي شيء".وأوضح البابا تواضروس: "رغم قرار غلق الكنائس صعب وشديد علينا جميعا، وقرأت في كتب التاريخ عن ماذا كان يحدث في أوقات الأوبئة، وكانت الكنائس تغلق لفترات طويلة، وأدعو جميع الآباء الكهنة في الكنائس بالالتزام بالقرار وتفقد الأسر وإقامة دروس روحية".وواصل: "إننا في عاصفة كبيرة، لكننا واثقون بوعد الله، ولن ننسى وعده بقوله مبارك شعبي مصر، الله يحفظكم جميعا وينهي هذه الأزمة واثقين به، ونصلي من أجل المسؤولين والأطباء والمستشفيات، ودورنا مساندتهم بجلوسنا في البيت".وصلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، من أجل رفع الوباء، بمشاركة كافة المسيحيين والكنائس في العالم، داعيا جموع الأقباط للمشاركة فيها.وقررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غلق جميع الكنائس وإيقاف الخدمات الطقسية والقداسات والأنشطة، بالإضافة إلى غلق قاعات العزاء واقتصار أي جنازة على أسرة المتوفي فقط، على أن تخصص كل إيبارشية كنيسة واحدة للجنازات.