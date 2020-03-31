مانشستر يونايتد على أعتاب الصفقة الأكبر في تاريخه









ذكرت تقارير صحفية إنجليزية اليوم، أن نادي مانشستر يونايتد قد يعقد أكبر صفقة في تاريخ النادي العريق، في سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.









ووفقاً لصحيفة ديلي ستار البريطانية، فإن مانشستر يونايتد يسعى لضم ساؤول نيجويز، نجم خط وسط نادي أتليتيكو مدريد في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.









وأضافت الصحيفة، أن مسؤولي اليونايتد أرسلوا بعض الكشافين لمدينة مدريد، لمتابعة مباراة فريقه ضد ليفربول في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي سجل خلاها هدف فريقه الأول.













ونوهت الصحيفة، أن تقارير كشافي الفريق جاءت إيجابية تماماً بخصوص نيجويز، ومن ثم نال إعجاب النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب الفريق.





ويرتبط ساؤول بعقد مع الروخي بلانكوس يمتد حتى صيف عام 2026 مع وجود شرط جزائي قدره 135 مليون جنيه إسترليني، يتيح له الرحيل في أي وقت.









ويثق اليونايتد في قدرة ساؤول على سد الفراغ الذي سيخلفه الفرنسي بول بوجبا، والمرشح بقوة لمغادرة الفريق في الصيف.







