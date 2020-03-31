هاجر أحمد تشارك جمهورها صورا من كواليس "حكايات بنات 4" من داخل ورشة سيارات

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 04:52 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
نشرت الفنانة هاجر أحمد مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهرت  خلالها في كواليس تصوير مسلسل "حكايات بنات ج4"، من داخل ورشة سيارات مرتدية زي العامل الميكانيكي.

وكتبت "هاجر" على هذه الصورة قائلة: "عيشة، حكايات بنات"، فيا علق أحد المتابعين عليها قائلا: "أحلى وأجمل هاجر في الدنيا بموت فيكي بجد، وكل أدوارك جميلة وبتخترقي قلوب الناس بجمالك من غير استئذان بحبك جدا".

يذكر أن أخر الأعمال التي شاركت فيها "هاجر"، في مسلسل ''الأخ الكبير" حيث قامت بتجسيد شخصية "فريدة" وحققت نجاحا كبيرا بأدائها المميز الراقي.

وشارك في مسلسل "الأخ الكبير" كل من أشرف زكي، محمد رجب، هبة مجدي، أيتن عامر، عبير صبري، راندا البحيري، دينا فؤاد، عمرو عبد العزيز، أحمد حلاوة، وأخرون.


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