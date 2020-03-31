تفاصيل بيان ليونيل ميسي بعد تخفيض أجور لاعبي برشلونة









أعلن نادي برشلونة الإسبانى برئاسة جوزيب ماريا بارتوميو عن تخفيض أجور لاعبي الفريق، لمواجهة فيروس كورونا المستجد وأعضاء كل فرق الرياضات المحترفة ومعظم فريق كرة السلة، عن التوصل لاتفاق بشأن تخفيض الأجور.





وأعلن قائد الفريق ليونيل ميسي فى بيان رسمي عن موافقة لاعبي الفريق بالبلوجرانا على موافقة اللاعبين على تخفيض الأجور.





وقال ميسي عبر موقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام" : "بالإضافة إلى خفض 70% من رواتبنا خلال فترة الطوارئ بالبلاد سنقدم مساهمة لذا يمكن لموظفي النادي الحصول على رواتبهم كاملة خلال هذه الفترة".





ورد ميسي على الانتقادات الموجهة للاعبين بعدم الإعلان عن مساعدات خلال مواجهة فيروس كورونا قائلاً: "لم نتحدث حتى اليوم، لأن الأولوية كانت إيجاد حلول حقيقية لمساعدة النادي وأكثر المتضررين من هذا الموقف".



