معلومات عن أطهر الطاهر هدف الأهلى فى الأنتقالات الصيفية

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 04:38 ص
أطهر الطاهر
أطهر الطاهر
محمد جمال


يسعي النادي الأهلي لتدعيم صفوفه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، بصفقات قوية من العيار الثقيل من أجل الإستمرار فى تقديم مردود جيد تحت قيادة المدير الفنى السويسري للفريق الأول رينيه فايلر.

وتم ترشيح لاعب الهلال السوداني أطهر الطاهر والذى يجيد اللعب فى مركز الظهير الأيمن والجناح الأيمن، خاصة بعدما لم يتحدد موقف ظهير الفريق أحمد فتحي من الإستمرار أو الرحيل عن الفريق خلال الفترة القادمة.

وكان الطاهر قد قدم مستوي مميز مع فريقه الهلال السوداني ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، فى دور المجموعات والذى كان معه فى نفس المجموعة النادي الأهلي وقام بالتسجيل فى مرمي المارد الاحمر فى مباراة انتهت بفوز الأهلي بهدفين لهدف.

كما قام أيضًا بالتسجيل فى مرمي النجم الساحلى التونسي وصنع هدف أمام بلاتنيوم الزيمبابوي مما جعل اللاعب يلفت الأنظار خاصة انه لاعب حاسم ويجيد اللعب فى أكثر من مركز.

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