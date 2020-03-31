معلومات عن أطهر الطاهر هدف الأهلى فى الأنتقالات الصيفية









يسعي النادي الأهلي لتدعيم صفوفه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، بصفقات قوية من العيار الثقيل من أجل الإستمرار فى تقديم مردود جيد تحت قيادة المدير الفنى السويسري للفريق الأول رينيه فايلر.





وتم ترشيح لاعب الهلال السوداني أطهر الطاهر والذى يجيد اللعب فى مركز الظهير الأيمن والجناح الأيمن، خاصة بعدما لم يتحدد موقف ظهير الفريق أحمد فتحي من الإستمرار أو الرحيل عن الفريق خلال الفترة القادمة.





وكان الطاهر قد قدم مستوي مميز مع فريقه الهلال السوداني ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، فى دور المجموعات والذى كان معه فى نفس المجموعة النادي الأهلي وقام بالتسجيل فى مرمي المارد الاحمر فى مباراة انتهت بفوز الأهلي بهدفين لهدف.



