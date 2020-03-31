رسالة رونالدو للجماهير بخصوص فيروس كورونا

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 04:42 ص
رونالدو
رونالدو
علي ماهر حلمي


نشر النجم الدولي البرتغالي كريستانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي رسالة الجماهير عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد انتشار فيروس كورونا الجديد في العالم.

وقال رونالدو في فيديو تم نشره عبر الموقع الرسمي للنجم الدولي البرتغالي بالسوشيال ميديا:"في هذه اللحظة الصعبة على كل العالم، دعونا نكون شاكرين للأشياء المهمة، صحتنا، عائلاتنا، ومن نحبهم اجلس في المنزل لنساعد جميع العاملين في المجال الصحي الذين يقاتلون للحفاظ على الأرواح".

يذكر أن فيروس كورونا الجديد تسبب في وقف الأنشطة الرياضية بجميع الدول مثل بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " بالإضافة إلي الدوري الاسباني و الألماني و الإيطالي والفرنسي الممتاز كما أن أعلن الاتحاد الأوربي لكرة القدم تأجيل بطولاتي دوري أبطال أوروبا و الدوري الاوربي الي أجل غير مسمى وتأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية اليورو لموسم لتقام عام 2021 بدلا من 2020.

وأصيب فيروس كورونا الجديد العديد من اللاعبين حول العالم أبرزهم النجم الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي بالإضافة إلي 3 لاعبين من صفوف نادي ليستر سيتي الإنجليزي و 5 من صفوف سامبدوريا الإيطالي.

أخبار تهمك

علاء مقلد يشيد بطفرة مرتضي منصور في الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

"دفعت 1500 في حميات إمبابة".. أول رد من إيناس عز الدين على تكذيب وزارة الصحة لها

منذ ساعة

الإعلان عن 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا في روسيا

منذ حوالي 17 ساعة

إعلامي يعرض فيديو لفتاة صينية.. ويطالب باجتماع عاجل للأمم المتحدة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. الأزهر يوجه دعوة مهمة لدول العالم

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أول رد من كارتيرون على رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

حسم الجدل.. هذه درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

أول تعليق لوزير النقل على مشادته مع الإبراشي

منذ حوالي 5 ساعات

الذباب والناموس والأبراص بجواري.. إيناس عز الدين تستغيث بوزيرة الصحة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "الصحة العالمية": هذا هو الخيار الوحيد لهزيمة كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. "تويتر" يبدأ في حذف حسابات المرشد الإيراني بأوامر أمريكا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الجيش الأمريكي يعلن أول وفاة بين جنوده بكورونا

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. توجيهات طارئة من السيسي بمناسبة قرب شهر رمضان

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. "الصحة" تنقل الفنانة إيناس عز الدين لمستشفى العزل بعد إصابتها بـ"كورونا" وعدم قدرتها على التنفس

منذ يوم

عاجل.. "الصحة العالمية" تعلق على أنباء إنهاء عملها بمصر

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. ارتفاع عدد المصابين بكورونا في مصر

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:16 ص

أول تعليق لوزير النقل على مشادته مع الإبراشي

عاجل.. ارتفاع عدد المصابين بكورونا في مصر

07:51 م

"دفعت 1500 في حميات إمبابة".. أول رد من إيناس عز الدين على تكذيب وزارة الصحة لها

03:50 ص

عاجل.. "الصحة العالمية": هذا هو الخيار الوحيد لهزيمة كورونا

05:40 م

حسم الجدل.. هذه درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا

01:12 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية