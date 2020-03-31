رسالة رونالدو للجماهير بخصوص فيروس كورونا









نشر النجم الدولي البرتغالي كريستانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي رسالة الجماهير عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد انتشار فيروس كورونا الجديد في العالم.





وقال رونالدو في فيديو تم نشره عبر الموقع الرسمي للنجم الدولي البرتغالي بالسوشيال ميديا:"في هذه اللحظة الصعبة على كل العالم، دعونا نكون شاكرين للأشياء المهمة، صحتنا، عائلاتنا، ومن نحبهم اجلس في المنزل لنساعد جميع العاملين في المجال الصحي الذين يقاتلون للحفاظ على الأرواح".





يذكر أن فيروس كورونا الجديد تسبب في وقف الأنشطة الرياضية بجميع الدول مثل بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " بالإضافة إلي الدوري الاسباني و الألماني و الإيطالي والفرنسي الممتاز كما أن أعلن الاتحاد الأوربي لكرة القدم تأجيل بطولاتي دوري أبطال أوروبا و الدوري الاوربي الي أجل غير مسمى وتأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية اليورو لموسم لتقام عام 2021 بدلا من 2020.



