"جوجل" يقدم 9 نصائح للوقاية من فيروس كورونا.. تعرف عليها

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 07:15 ص
جوجل
جوجل
زينب وهبه
في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" حول العالم، وإصابته لمئات الآلاف، إلى جانب آلاف الوفيات، وجه محرك البحث العالمي جوجل على صفحته الرسمة 9 نصائح للوقاية منه.

وتستعرض "الفجر" هذه النصائح فيما يلي:

1- غسل اليدين:
أكد الأطباء، أن عادة غسل اليدين باستمرار تعتبر أفضل طريقة توفر الحماية من الفيروس، بشرط تنفيذها بصورة صحيحة، كما تنصح مراكز الحماية من الأمراض والوقاية منها، في الولايات المتحدة الأمريكية، بأهمية غسل اليدين بمياه دافئة أو باردة، وبعد ذلك ترطيبهما بالكامل بما يشمل تحت الأظافر بإستخدام الصابون، ثم فرك اليدين لمدة 20 ثانية، وبعدها شطفهما بالماء النظيف، وترك اليدين لتجف إما بتعريضهما للهواء وإما باستخدام منشفة نظيفة.

2- عدم شراء أقنعة وجه:
لا تمنع الأقنعة من الإصابة بالفيروس لمعظم الناس، وأوصت مراكز الحماية من الأمراض والوقاية منها، باقتصار استخدامها على الأشخاص المصابين بالفعل أو الذين يتعاملون عن قرب مع مصابين، وخاصة العاملين بقطاع الرعاية الصحية.

3- التوقف عن لمس الوجه:
يجب التوقف عن لمس الوجه، وبشكل خاص العين والأنف والفم، حيث تعتبر منافذ يسهل للفيروس الدخول من خلالها إلى الجسم، ويجب الانتباه إلى عدم لمس الأسطح، فربما تكون ملوثة أو يوجد عليها الفيروس، ما يؤدي إلى لمس أغشية الوجه المخاطيةن وهذا يزيد من خطر الإصابة بالفيروس، ولذلك ينصح الأطباء بالتوقف عن تلك العادة تماما.

4- تخزين بعض الأدوية والمستلزمات المنزلية:
ينصح الأطباء بتخزين بعض الأدوية والمستلزمات المنزلية، تحسبًا للدخول في حجز أو عزل صحي ذاتي لبعض الوقت، كما يُنصح أن تكفي الأدوية والمستلزمات المنزلية الشخص وعائلته لمدة شهر على الأقل.

5- التباعد الاجتماعي:
يعد من الأمور الهامة والضرورية تطبيق عادة التباعد الاجتماعي والإلتزام بها، للحد من انتشار العدوى، كما يُنصح بوجود مسافة بين الأشخاص لا تقل عن 3 أمتار، بالإضافة إلى تجنب الأماكن المزدحمة.

6- التزام المنزل:
يجب التزام المنزل في حالة الشعور بأية أعراض مشابهة لأعراض البرد والأنفلونزا، حتى لو لم تظهر هذه الأعراض، حيث يعد من الأفضل ممارسة العمل في المنزل.

7- عناية الحامل بنفسها:
يعتبر من الأمور الهامة والضرورية انتباه الحوامل لأنفسهن، حيث تتعرض الحامل لتغيرات مستمرة تؤثر على جهازها المناعي.

8- أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن:
يجب على أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، وذوي الأجهزة المناعية الضعيفة التزام الحيطة والحذر والبقاء في المنزل، بالإضافة إلى عدم مخالطة أي شخص مصاب بأعراض برد.

9- تجنب السفر:
يُنصح عند السفر بأهمية إتباع أحدث التحذيرات والتنبيهات الصادرة من الجهات الصحية المختصة بالدول أو الأماكن التي يتم التخطيط من أجل السفر إليها، ولكن الأفضل تجنب السفر غير الضروري للدول التي ينتشر بها كوفيد19.

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