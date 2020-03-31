نادية الجندي تهدد بمقاضاة من يتعرض لحياتها الشخصية ويشهر بها

كدت الفنانة نادية الجندى، أنه ليس لديها أي صفحات رسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وخلافها وجميع الصفحات التي تحمل

اسمها غير مسئولة عنها وعما ينشر بها.



ونشرت الجندي، صورًا لبعض الصفحات المزيفة التي تحمل اسمها، بموقع "فيسبوك" وذلك عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



َوكتبت نادية الجندى "ليس لدي أي صفحات على فيسبوك ولا أي أكونت أو بيدج وسوف أقاضي قانونيًا أي صفحة وشخص يتكلم ويتلاعب باسمي".





وأضافت "فور عودتي من لبنان سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية لغلق هذه الصفحات والأكونتات جميعًا وأقاضي من أنشأها، وليس لدي على مواقع التواصل الاجتماعي غير صفحة "الأنستجرام" دي وصفحة "تويتر" الموثقة".



واختمت حديثها قائلة "أي حد ينشر عن لساني أخبار غير حقيقية أو يتكلم عن حياتي الخاصة بالكذب والافتراء سوف يتم مقاضاته قانونيًا سواء موقع أو جريدة أو صفحة تسئ لي بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال نشر أخبار غير حقيقية من أجل التشهير بأسمي طبقًا لمواد ونصوص قانون العقوبات وشكرًا للجميع".



وفي سياق منفصل تواصل الفنانة نادية الجندى، تصوير مشاهدها في مسلسل" دهب "في بيروت، مع النجمة نبيلة عبيد، والمقرر يعرض في دراما رمضان.







