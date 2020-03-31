الضرائب حجر عثرة أمام تجديد أحمد فتحي للأهلي

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 05:21 ص
أحمد فتحي
أحمد فتحي
عبد القادر عرابي
يتواصل الحديث داخل أروقة النادي الأهلي، حول تجديد عقد اللاعب المخضرم أحمد فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وعقدت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح جلسة مع أحمد فتحي بمقر النادي، لحسم ملف تجديد عقد اللاعب.

وشهدت الفترة الماضية شد وجذب كبيرين بخصوص تجيد فتحي، حيث ذكرت عدة مصادر أن اللاعب يماطل في التجديد للأحمر، وأنه يمتلك بالفعل عرضاً مغرياً من نادي بيراميدز.


بينما أوردت تقارير أخرى، أن فتحي لم يتهرب من التجديد للأهلي، وأن كل ما يثار حول رغبته في ترك الفريق عاري تماماً من الصحة.


وظل موقف فتحي معلقاً بعد جلست اليوم بعد وقت طويل من المفاوضات بين الطرفين، انتهت بمنح اللاعب مهلة مدتها 48 ساعة لحسم الأمر.


وذكرت مصادر مقربة من النادي الأهلي، أن الضرائب هي نقطة الخلاف الوحيدة بين اللاعب والنادي حتى الآن.


وعرض النادي الأهلي التجديد لفتحي لمدة موسمين، مقابل 10 مليون جنيه عن الموسم الواحد، بالإضافة لمليون جنيه إضافية مقابل الإعلانات، لصبح مجموع ما سيتقاضاه اللاعب 22 مليون جنيه.

وقررت إدارة النادي منح عقداً مميزاً لفتحي، حيث يتقاضى لاعبو الفئة الأولى بالنادي مبلغ 9 ملايين جنيه في الموسم شاملة الضرائب، حيث أن هذا التجديد سيكون الأخير له.

في المقابل، طلب فتحي الحصول على مبلغ الـ22 مليون جنيه خالصة الضرائب، وهو ما يخالف المتعارف عليه بين لاعبي الفريق.


وتبلغ الضرائب المقررة على عقد فتحي حوالي 5 ملايين جنيهاً، وهو ما جعل لجنة التخطيط تتمسك بمطالبها وتلقى بالكرة في ملعب فتحي، الذي عليه الرد نهائياً في غضون 48 ساعة بالقبول أو الرفض.


وبالتالي، أصبح فتحي أمام مفترق طرق، إما الرضوخ لقواعد النادي الأهلي وتجديد التعاقد، أو الإنتقال لبيراميدز، صاحب المبلغ الأعلى والمدة الأطول في العقد، والتي ستبلغ 3 مواسم.

أخبار تهمك

عاجل.. أول رد من كارتيرون على رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

حسم الجدل.. هذه درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الأزهر يوجه دعوة مهمة لدول العالم

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. توجيهات طارئة من السيسي بمناسبة قرب شهر رمضان

منذ حوالي 15 ساعة

أول تعليق لوزير النقل على مشادته مع الإبراشي

منذ حوالي 6 ساعات

الإعلان عن 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا في روسيا

منذ حوالي 19 ساعة

وزير الاتصالات يوجه رسالة لمستخدمي الإنترنت (فيديو)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. "الصحة" تنقل الفنانة إيناس عز الدين لمستشفى العزل بعد إصابتها بـ"كورونا" وعدم قدرتها على التنفس

منذ يوم

عاجل.. ارتفاع عدد المصابين بكورونا في مصر

منذ حوالي 11 ساعة

علاء مقلد يشيد بطفرة مرتضي منصور في الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

"متفتحوش المقبرة".. تفاصيل صادمة عن وفاة ياسمين عباس

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. "الصحة العالمية": هذا هو الخيار الوحيد لهزيمة كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. "الصحة العالمية" تعلق على أنباء إنهاء عملها بمصر

منذ حوالي 11 ساعة

"دفعت 1500 في حميات إمبابة".. أول رد من إيناس عز الدين على تكذيب وزارة الصحة لها

منذ ساعتين و 38 دقيقة

إعلامي يعرض فيديو لفتاة صينية.. ويطالب باجتماع عاجل للأمم المتحدة

منذ حوالي 4 ساعات

الذباب والناموس والأبراص بجواري.. إيناس عز الدين تستغيث بوزيرة الصحة

منذ حوالي 10 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:15 ص

"متفتحوش المقبرة".. تفاصيل صادمة عن وفاة ياسمين عباس

أول تعليق لوزير النقل على مشادته مع الإبراشي

12:16 ص

عاجل.. ارتفاع عدد المصابين بكورونا في مصر

07:51 م

عاجل.. "الصحة العالمية": هذا هو الخيار الوحيد لهزيمة كورونا

05:40 م

"دفعت 1500 في حميات إمبابة".. أول رد من إيناس عز الدين على تكذيب وزارة الصحة لها

03:50 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية