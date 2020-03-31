3 صفقات مرتقبة لريال مدريد في الصيف المقبل





أفادت تقارير صحفية إسبانية بأنه يوجد 3 صفقات أبرزها النرويجي آيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان والمُرشحين بقوة للانضمام إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة آس الإسبانية أن ريال مدريد وضع كلا من هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان الإيطالي والألماني تيمو فيرنر نجم ريد بول لايبزيج الألماني على طاولة الفريق الملكي الخاصة بالتعاقد مع مهاجم جديد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه بالإضافة إلى هالاند تواجد أيضا اسم لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان الذي قد يكون خيارا مثيرا لريال مدريد حتى مع وجود مشكلة في عدم امتلاك نجم إنتر ميلان لجواز السفر الأوروبي ووجود عدد كبير من اللاعبين غير الأوروبيين في قائمة الملكي على شاكلة البرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس وإيدير ميليتاو بالإضافة إلى الياباني تاكيفوسا كوبو.

ونوهت الصحيفة الإسبانية إلى أن تيمو فيرنر نجم لايبزيج الذي يحظى فعليا باهتمام من عديد أندية النخبة في أوروبا إلا أنه وبالنسبة لريال مدريد تظل أولوية إعارته خلف تلك الخاصة بفكرة ضم هالاند.

وأكدت الصحيفة الإسبانية اقتناع المسئولين في ريال مدريد بقدرتهم على حسم صفقة هالاند مقابل 75 مليون يورو.

كما أفاد موقع Le 10 Sport الفرنسي بأن ريال مدريد مهتم بضم مبابي وأنه لم يعد سرًا وتسعى إدارة الملكي لتسريع عملية ضمه.

وأشار الموقع الفرنسي إلى أن انضمام مبابي إلى ريال مدريد سيكلف خزائن الملكي مبالغ باهظة خاصة وأن عقده ممتد مع باريس سان جيرمان حتى موسم 2022.

وألمح الموقع الفرنسي أن رحيل جاريث بيل الذي يتقاضى مبلغًا كبيرًا من المال في ريال مدريد سيسهل انضمام مبابي من الناحيتين الإقتصادية والرياضية أيضًا.

وكشفت وسائل إعلام عالمية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد اتخذ قراره بشأن عودة المغربي أشرف حكيمي نجم الفريق المعار إلى بروسيا دورتموند الألماني إلى صفوف الفريق في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.