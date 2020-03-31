تقرير انجليزي يكشف حل جديد لاستمرار بطولة البريميرليج هذا الموسم









نشرت صحيفة صن الإنجليزية الشهيرة حل جديد لاستمرار بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد العودة من توقف النشاط الكروي الذي توقف بسبب فيروس كورونا الجديد.





وقالت صحيفة صن:"تحرص الأندية الكبرى على إنهاء الموسم الجاري، حتى لو أقيمت المباريات المتبقية بدون حضور جماهيري، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد ربما يُمنع نجوم البريميرليج من العودة إلى منازلهم، وإجبارهم على العيش معًا، من أجل عودة كرة القدم من جديد في يونيو".





وأضافت الصحيفة:"يهدف هذا الاقتراح المثالي إلى عيش جميع لاعبي البريميرليج في أماكن مختلفة معًا، مع عدم وجود فرصة للعودة إلى منازلهم حتى إنهاء الموسم، من أجل عزل الفريق كوحدة واحدة، لمنع تفشي الفيروس لن يمثل ذلك الحل، مشكلة بالنسبة للاعبين الذين سبق وأن شاركوا في البطولات الدولية من قبل، والذين اعتادوا على العيش معًا في فندق واحد ولا يرحلوا منه سوى للتدريبات أو خوض المباريات".



