3 صفقات يحتاجها الأهلي في الميركاتو الصيفي

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 05:52 ص
الأهلي
الأهلي
أحمد عصام



يدرس المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي احتياجات الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد. 

وينتظر النادي الأهلي عودة النشاط الرياضي بعد التوقف في الفترة الأخيرة بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث وصل الفريق إلى نصف نهائي دوري ابطال افريقيا لمواجهة فريق الوداد البيضاوي المغربي، ويتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بفارق كبير عن الوصيف.

ويحتاج الأهلي التعاقد مع قلب دفاع قوي في فترة الإنتقالات الصيفية، حيث أشارت بعض التقارير إلى أن الفريق الأحمر يفاوض أسامة جلال مدافع فريق إنبي ولاعب منتخب مصر الأولمبي.

وأيضا استقر النادي الأهلي على رحيل حسام عاشور قائد الفريق في الفترة المقبلة، وأيضاً في ظل إصابة حمدي فتحي وكريم نيدفيد فيحتاج الأهلي ضم لاعب خط وسط، ويعد دونجا لاعب بيراميدز أبرز المرشحين في الفترة الأخيرة.

بينما يتابع الجهاز الفني بالفريق الاحمر بعض اللاعبين للتعاقد مع مهاجم اجنبي قوي، وذلك بعد الاستقرار على رحيل وليد ازارو بشكل نهائي عن النادي في الصيف وعدم اقتناع رينيه فايلر باللاعب، وهذا ما قد أظهره في تصريحاته التلفزيونية بالأمس بأن اللاعب المغربي يحتاج لفريق يلعب على الهجمات المرتدة مما قد لا يناسب النادي الأهلي.

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