مسلسل "حكايات بنات4".. ملخص الحلقة التاسعة

9- مروان يتشاجر مع والدته بعد عودته من منزل نور، ويخبرها بألا تتدخل في حياته مرة ثانية، الأمر الذي أغضب والدته، وبكت منه.

اختتمت الحلقة الثامنة، بموافقة والد عائشة على خوض السباق، ونور تفكر في علاقتها مع زوجها مروان، وجايدا تائهة في مشكلتها مع الصفحة الخاصة بها، بعد تعرضها لهجوم مفاجئ، بينما جميلة في حيرة مع علاقتها ب "معتز"، ودائماً تشعر بالسعادة مع صديقها فارس.ويعرض "الفجر الفني"..ملخص الحلقة التاسعة من حكايات بنات 4١- مروان يحاول أن يصلح علاقته بـ"نور"، فبدأ يهتم بالتفاصيل التي كانت دائما نور تطلبها منه، وفوجئت به أمام منزلها، جاء ليذهب معها أول يوم في حضانة ابنته الجديدة، ثم بعد ذلك طلب من نور أن يجلس معها في مكان، وبعد حديثهما، قررت نور أن تنفصل من مروان وطلبت منه الطلاق.٢- عائشة في عالم السباق الذي يشغلها دائماً، وكانت سعيدة الحظ، حيث إنها تأهلت للنهائيات، كنت أيضاً تأهل أيمن الجيار، ذلك المنافس الذي دائما معها في شجار، وتراهنا الاثنين على سباق ودي بينهما، والخاسر يعتذر عن النهائي، وقبلت عائشة التحدي.٣- بينما جايدا تواجه مشكلة كبيرة وهي أن الشركات الدعاية التي كانت تتعامل معاها، طلبوا منها أن توقف دعايا عن منتجاتهم، خشية أن تتأثر منتجاتهم، بالهجوم الذي يشن على جايدا.٤- جميلة في ورطة كبيرة، فقد رأيت خطيب شقيقتها، مع فتاة أخري، في وضع يثبت أنه يخون شقيقتها، وعندما عرضت المشكلة على فارس طلب منها أن تخبر شقيقتها، لأن هذا هو الحل المناسب، حتى لا تبدأ حياتها مع شخص خائن.٥- والدة مروان تشعر بأن ابنها غير سعيد لبعد زوجته وابنته عنه، لذلك تقرر أن تذهب معه إلى نور وتصلحها، حتي ترضي ابنها، ولكن زوج والدة نور يخبرهم أن نور ستقرر الميعاد المناسب لها وتعود، ويتحدث مع مروان بمفرده ويوصيه على نور، وأنه لن يقبل بهذا الوضع مرة ثانية، وهو ما يطلبه منه أن تكون ابنتها سعيدة.٦- عائشة تتحدي أيمن الجيار، وتذهب إليه من اجل السباق الودي، وتستطيع أن تتغلب عليه، وبهذا الوضع يكون أيمن الجيار خارج النهائي في المسابقة، ويبدو أن هناك علاقة صداقة قوية ستكون بين عائشة وأيمن.٧- معتز يحاول الاتصال ب"جميلة"، ولكن جميلة لا تحب الرد عليه، ولكن عندما ردت وسألته عن رأيه في مشكلة شقيقتها، قال لها لا تخبرها، وكل واحد حر في حياته، ووجدت تفكيره مختلف تماما عن فارس.٨- قررت جميلة أن تنشر مشكلة شقيقتها على الجروب الخاص بها "حكايات بنات"، وجاءت التعليقات من الناس أن تخبر صاحبة المشكلة بحقيقة خطيبها، وهذا ما فعلته جميلة وأخبرت شقيقتها بحقيقية خطيبها.١٠- شقيقة مروان تخبر مروان أن والدتهما في العناية المركزة في إحدي المستشفيات، وعندما تذهب نور إلى مروان لتطمئن على والدته، يطلقها مروان.مسلسل "حكايات بنات 4" تدور أحداثه في فكرة مناقشة قضايا الفتيات، ومن بطولة" أسماء جلال، هاجر أحمد، هند عبد الحليم، ميرنا نور الدين، حازم إيهاب، رمزي لينر، محمد يسري، أحمد حسين، مي حسين، أحمد كرارة، كريم العمري وغيرهم، و من تأليف نهال سماحة، محمد عبد العزيز، مايان هاني، ومن إخراج مصطفى أبو سيف.