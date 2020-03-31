الدوري المصري.. أبرز 10 صفقات في الميركاتو الصيفي









لا صوت يعلو في الشارع الكروي المحلي فوق عودة الدوري المصري وصفقات الميركاتو الصيفي لكافة الأندية ولعل أبرزها تعاقدات الأهلي والزمالك في الصيف.





صفقات الدوري المصري الممتاز في الصيف





ويتسعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام أبرز صفقات الدوري المصري وعلى رأسها قطبي الكرة المصرية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد وإليكم التفاصيل:-





1- الأهلي يُعيد طاهر محمد طاهر للصورة





عاد طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب للصورة مجدداً داخل مجلس إدارة الأهلي لضم الاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد، حيث أوصت لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء بضم نجم المنتخب الأولمبي الشاب ولكن تبقى القيمة المالية العالية هي العائق أمام حسم الأمور بشكل رسمي، ويرغب مسئولوا الذئاب في الحصول على 3 مليون دولار من أجل الاستغناء عن خدمات اللاعب، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مفاوضات من قبل إدارة الأحمر لتخفيض سعر الصفقة.





2- رجب بكار يدخل دائرة اهتمامات الأهلي





دخل رجب بكار ظهير فريق بيراميدز دائرة اهتمامات الأهلي بناءا على رغبة المدرب السويسري رنيه فايلر الذي أبدى إعجابه بالاعب، وحاجة الفريق إليه في ظل تقدم عمر أحمد فتحي الذي وصل لـ34 عام، فيما أبدى الجناح الطائر رأيه في تصريحات تلفزيونية في أنه لا يمانع الانتقال لصفوف القلعة الحمراء وأنه كان على علم بمفاوضات القطبين منذ أن لاعبا في سموحة السكندري.





3- أسامة جلال يوقع على عقود الانتقال للأهلي





مدافع إنبي أسامة جلال كان حديث الشارع الأهلاوي في الآونة الأخيرة حيث علم "الفجر الرياضي" من مصادره توقيع الاعب على رغبة الانتقال للقلعة الحمراء منذ شهرين، حيث أن أداء الاعب المتميز مع المنتخب الأولمبي في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، هوا ما دفع مسئولوي الأحمر للتفكير بشأن ضم نجم الفراعنة الشاب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.





4- فايلر طلب عودة الثلاثي المُعار





المدير الفني السويسري رنيه فايلر طلب من مجلس إدارة الأهلي ضرورة عودة ثلاثي الأحمر المُعار أكرم توفيق الذي يلعب بصفوف الجونة حتى نهاية الموسم، كذلك ناصر ماهر المعار لصفوف سموحة السكندري، وعمار حمدي نجم الفريق الأحمر المُعار لصفوف طلائع الجيش لحاجة الفريق لخدماتهم الفنية في الموسم الجديد.





5- حسين بن عيادة يدخل دائرة اهتمامات الزمالك بسبب النقاز





وبالحديث عن صفقات الزمالك التي يسعى مسئولوا الأبيض لحسمها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة فالمدافع الجزائري حسين بن عيادة ظهير فريق شباب قسنطينة أصبح على رأس اهتمامات القلعة البيضاء لتعويض رحيل التونسي حمدي النقاز الذي فسخ تعاقده من طرف واحد بسبب خلافات على المستحقات المالية، ويواجه الأبيض منافسه قوية مع الترجي التونسي لضم مدافع منتخب محاربوا الصحراء في الصيف ولكن رغبة الاعب ستحسم الأمور.





6- لابا كودجو صفقة الزمالك العالقة





المهاجم التوجولي لابا كودجو نجم هجوم فريق العين الإماراتي دخل دائرة اهتمامات المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون لضم الاعب في الصيف ليكون بديلا لمصطفى محمد مهاجم الأبيض الأساسي، بالإضافة لعدم قناعات مدرب الزمالك بالثنائي عمر السعيد والكونغولي كابنجو كاسونجو، ولكن القيمة المالية العالية لنجم الدوري الإماراتي قد تكون عائقا كبيرا لدى مسئولي القلعة البيضاء في ضم مهاجم نهضة بركان المغربي السابق.





7- صالح جمعة رغبة الزمالك المستمرة





صرح مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عم رغبته الدائمة في ضم صالح جمعة صانع ألعاب الأهلي لصفوف الأبيض ليزامل أخيه عبد الله جمعة وبشرط فشخه تعاقده مع الأحمر حيث أن الاعب الدولي السابق ابتعد عن المشاركة مع الفريق في المباريات بسبب عقوبة إيقافه وتصريحات المدرب السويسري رنيه فايلر في عدم رغبته في وجوده داخل جدران القلعة الحمراء.





8- شد وجزب داخل الزمالك بشأن ضم كريم العراقي





الحديث عن ضم كريم العراقي ظهير المصري البورسعيدي امدت منذ يناير الماضي حيث أبدى مسئولوا الزمالك رغبتهم في ضم الاعب بعد المستوى المميز الذي ظهر به الاعب في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والتي تُوج بها الفراعنة، ولكن مرتضى منصور رئيس الزمالك صرح أن فريقه لن يضم الاعب ، وبتواصل الفجر الرياضي مع مقربين داخل البيت الأبيض اتضح قناعة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون بلاعب الأخضر البورسعيدي ولكن الأمر سيحمه مدرب الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





9- أحمد أيمن منصور صفقة الزمالك المنتظرة





رغبة مسئولوا القلعة البيضاء في ضم الظهير أحمد أيمن منصور لاعب بيراميدز ما زلت متواجدة حيث كان الاعب قريباً من ارتداء القميص الأبيض في يناير الماضي ولكن المفاوضات توقفت ومن المتوقع أن تُحسم صفقة ظهير المنتخب الأولمبي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد خاصةً بعد الاتفاق على قيمة العقد السنوية والتي وصلت لـ 8 ملايين جنيه.





10- الزمالك يستقر على خليفة طارق حامد



