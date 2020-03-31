3 خطط أمام الاتحاد الأوروبي لاستكمال مسابقات الموسم

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 06:17 ص
المسابقات الأوربية
المسابقات الأوربية
أحمد عصام
يدرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) بعض الخطط لاستكمال البطولات الأوروبية في الموسم الحالي وذلك بعد توقف النشاط الرياضي في الفترة الأخيرة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأصبح الاتحاد الأوروبي في وضع حرج بعد صعوبة عودة كرة القدم خلال شهر ابريل المقبل، حيث أن ليست هناك تقدم في التصدي لهذا الفيروس بل يزداد الأمر صعوبة حول العالم.

وقال الكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي في تصريحات صحفية سابقة إن هذا الموسم قد لا يستئناف قيل شهر يونيو المقبل، وان اليويفا يضع جميع الحلول لمصلحة كل الأطراف.

حيث أن الخطط التي يعتمد على الويفا تتوقف على موعد بداية الدوريات الأوروبية مجددا بعد تخطي فيروس كورونا، حيث من الممكن أن يستكمل الموسم بشكل متأخر في الصيف وتأخير الموسم القادم.

ولكن شدد رئيس الاتحاد الأوروبي على أن الأولوية ستكون لإنهاء الدوريات الأوروبية حتى في حال إقامتها خلف الأبواب المغلقة بدون جماهير، وان هناك احتمالية لإلغاء الموسم الجاري لو استمر الحال بهذا السوء.

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