برع في تجسيد شخصيتي "المعلم" و"الرجل الشعبي".. 10 معلومات عن سيد عبد الكريم في ذكرى وفاته

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 06:59 ص
بوابة الفجر
روان هيثم

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان "سيد عبد الكريم" الذي حصل على شهادة الدكتوراه في مجال الزراعة، ولكنه ترك هذا العمل واتجه المجال الفني.

ومن خلال السطور التالية يعرض "الفجر الفني" بعض المعلومات التي لا تعرفها عن حياته.

1- ولد في مدينة الإسكندرية يوم 26 يوليو عام 1936م.

2 - كان دكتورًا جامعيًا بكلية الزراعة، وكان يعتبره الطلاب دكتور بدرجة فنان.

3- كان عاشقًا للفن منذ صغره، لكن والده كان معارضا دخوله في هذا المجال وأن يبحث عن مهنة أخرى ذات مكانة مرموقة.

4- كان محبًا لإرتداء ملابس والده، ومع ذلك كان تليق به كثيرا ويظهر بشكل مختلف.

5- أطلق عليه من قبل أصدقاءه لقب "كيمو" نسبة لاسم والده "عبد الكريم".

6- كان مهتما لسماع نصائح الفنانون الكبار بشكل دائم، حين مجئيهم لمشاهده عروضه المسرحية في الجامعة.

7- خاض أول عمل تليفزيوني له في مسلسل "النصيب"، حيث قام بتجسيد شخصية "عربجي".

8- برع في تجسيد شخصيتي "الرجل الشعبي"، و"المعلم".

9- شارك في العديد من المسلسلات منها جمهورية زفتى، خالتي صفية، امرأة من زمن الحب، زيزنيا، هي والمستحيل، ليالي الحلمية.

10- قدم عدة أفلام سينمائية منها "كتيبة الإعدام"، "المهاجر".



12-تعرض لمشاكل بالقلب حيث أنه أصيب "بوعاء بالقلب"، والذي أنهى بحياته يوم 31 مارس عام 2012 عن عمر يناهز ال76 عاما.

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