ميدو : تأجيل الأولمبياد فرصة ذهبية للأهلي للاحتفاظ بنجمه





كشف أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر والزمالك السابق أن تأجيل أوليمبياد طوكيو للعام المقبل يعتبر فرصة ذهبية للأهلي من أجل تجديد إعارة أو شراء نجمه رمضان صبحي من هدرسفيلد تاون الإنجليزي.

وقال ميدو فى تصريحاته لفضائية Ten:"لو كان رمضان صبحي شارك فى أوليمبياد طوكيو مع المنتخب الأوليمبي فلن يستطيع الأهلي شراءه، حيث كان سيطلب النادي الإنجليزي 15 مليون جنيه إسترليني".

واختتم ميدو تصريحاته قائلاً:"من الممكن أن يقوم هدرسفيلد بتجديد الإعارة أو يطلب مبلغًا مالياً أقل للتخلي عن رمضان صبحي للأهلي".

وكشفت تقارير صحفية منذ أيام أن مسئولي هيدرسيفيلد الإنجليزي يدرسون الموافقة على طلب الأهلي بتجديد إعارة رمضان صبحي نجم الفريق المُعار لمدة ثلاثة أشهر أو حتى نهاية الموسم الكروي الذي تأجل محلياً وأفريقياً بعد أن تسبب فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد في تجميد النشاط الكروي في العالم كله ما يعنى أن موعد نهاية الدوريات في العالم سيتأجل عدة أشهر.

وكشف رمضان صبحي أثناء ظهوره الأعلامي الأخير برغبة الأهلي في تجديد إعارته عدة أشهر أو حتى نهاية الموسم المحلي والأفريقي الحالي ويدرس النادي الإنجليزي الموافقة على طلب الأهلي.