برشلونة يخطط لضم نجم باريس سان جيرمان مجانًا

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 07:05 ص
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
ريهام عبدالمحسن

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة برشلونة في التعاقد مع ظهير أيسر جديد يمكنه اللعب في مركز الجناح أيضاً.
وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن برشلونة يخطط للتعاقد مع لايفن كورزاوا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي والذي يمكن التعاقد معه مجانًا في الصيف المقبل لأن عقده ينتهي مع ناديه الفرنسي في نهاية الموسم الجاري.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن كورزاوا البالغ من العمر 27 عامًا ولد في فرنسا لأب من جوادلوب وأم بولندية وبدأ اللعب في صفوف ستاد رافائيلو ثم لعب لنادي بروفنس وإنتقل بعدها إلى موناكو في عام 2007.
وذكرت الصحيفة الإسبانية أن كورزاوا انضم إلى باريس سان جيرمان في عام 2015 ومثل الفريق الباريسي حتى الآن في 123 مباراة كما خاض كورزاوا مع منتخب الديوك الفرنسية 13 مباراة دولية.

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