برشلونة يخطط لضم نجم باريس سان جيرمان مجانًا





كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة برشلونة في التعاقد مع ظهير أيسر جديد يمكنه اللعب في مركز الجناح أيضاً.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن برشلونة يخطط للتعاقد مع لايفن كورزاوا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي والذي يمكن التعاقد معه مجانًا في الصيف المقبل لأن عقده ينتهي مع ناديه الفرنسي في نهاية الموسم الجاري.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن كورزاوا البالغ من العمر 27 عامًا ولد في فرنسا لأب من جوادلوب وأم بولندية وبدأ اللعب في صفوف ستاد رافائيلو ثم لعب لنادي بروفنس وإنتقل بعدها إلى موناكو في عام 2007.